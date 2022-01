Video: entran a robar, embolsan todo, se llevan la gaseosa y planeaban volver

. Gracias a los sensores del sistema de seguridad, el dueño de casa detectó la presencia de los ladrones y dio aviso a la Policía. “No alcanzaron a llevarse nada, porque la alarma me avisó”, aseguró el damnificado, Sebastián Bolsan, a. El accionar de los malvivientes quedó registrado en las cámaras y se los escucha hablar sobre la organización del robo: se llevaron hasta la gaseosa que había en la heladera.“Estaba viajando cuando me sonó la alarma de la cámara en el celular y tuve que parar porque vi que estaban queriendo sacar el televisor y uno de los muchachos decía: `Dejá nomas, venimos mañana´. Eso se escucha clarito en el video lo que hablan”, contó el transportista en relación al hecho de inseguridad registrado este miércoles a la siesta, a plena luz del día.El damnificado llamó a un amigo para que fuera a cerrar la puerta de la casa, pero por la noche, a las 20.30, los ladrones volvieron a entrar. “Me vaciaron la casa, estaba todo embolsado en una esquina de la casa para llevárselo pero no alcanzaron porque la alarma me avisó”, indicó Bolsan.Bolsan aseguró aque. “Hace 15 días me robaron la motosierra, una moto-guadaña, un casco, una conservadora; entraron entre las 5 y las 7 de la mañana. Y hace 30 días entraron y me llevaron plata y otras cosas, por eso coloqué la cámara y esta vez me sirvió”, detalló., apuntó el transportista.Y agregó: “No puedo poner los sensores de movimiento en la cámara de abajo porque detecta a los perritos de la calle”.Bolsan dijo desconocer a los ladrones y difundió a través delos registros de las cámaras de seguridad para que, en caso que alguien los reconozca, dé aviso a la Policía.argumentó al respecto.Respecto a los malvivientes, el damnificado estimó que. “Son mandados por otro; alguien sabe que yo no estoy, entonces entraron”.“Cada vez que salgo, tengo que estar pendiente de mi casa”, lamentó el transportista de María Luisa al anticipar: “Próximamente tendré que poner una alarma, pero yo estoy en el medio del campo”.