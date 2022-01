Falleció en accidente y le robaron el DNI: su familia no puede retirar el cuerpo

Una joven murió este sábado por un accidente, cerca de Chos Malal. Ahora su familia inició un pedido en redes sociales para que devuelvan la documentación y, así, les permitan retirar el cuerpo. Aseguran que desaparecieron del lugar sus mochilas y el celular. Desde esta mañana se realiza un segundo rastrillaje en el sitio del siniestro para tratar de dar con las pertenencias.El intendente de Barrancas, Rubén Figueroa, dijo en RN Radio que había hablado con los padres de Candela Cerda y estaban muy preocupados porque no podían retirar el cuerpo de su hija que fue trasladado a la ciudad de Neuquén para hacerle la autopsia."Lamentamos que haya gente que aprovecha la desgracia ajena para causar más problemas", dijo Figueroa quien contó que del lugar del accidente, en la Ruta 7 -es de ripio en ese tramo- se robaron dos mochilas que contenían la documentación y los celulares personales de los accidentados.Según informó Radio Nacional Chos Malal, la joven que murió se llamaba Candela Cerda y el accidente ocurrió en la zona de Cortaderas.El coordinador de Seguridad Interior Chos Malal, Daniel Castillo, informó que el sábado, a las 18.30, la comisaría de Buta Ranquil recibió un llamado alertando que un hombre trasladaba a dos personas que habían sufrido un accidente y que una de ellas había muerto. Se trataba de Candela, la joven de 21 años que viajaba como acompañante de su tío en una camioneta Toyota Hilux blanca.Hasta el momento se supo que el hombre, de 63 años, tomó la Ruta 7, en un tramo de ripio, para cortar camino en dirección a Neuquén. Circulaba a alta velocidad por este sector cuando perdió el control del rodado, que dio varios tumbos.Fue el mismo conductor quien retiró a la joven de la camioneta y pidió auxilio a un hombre que circulaba en sentido contrario en un VW Gol Trend.Castillo aclaró que no hay testigos del hecho y que los vecinos más cercanos son crianceros, que en este momento no están en sus casas por la veranada. Trascendió que habría pasado por el lugar otra Hilux y también se habla de un auto rojo, pero no hay certezas sobre esto. Por precaución, la policía realiza un rastrillaje más amplio para tratar de dar con las pertenencias de la joven. Además, se esperan los resultados del análisis de sangre del conductor y de la autopsia para determinar el motivo de muerte.Luego de conocido el accidente fatal, la hermana de la víctima publicó en las redes sociales: "Por favor si alguien paso por el lugar del accidente y vio o se llevo las mochilas y su teléfono devuelvan sus cosas". Explicó que así podrán acceder a la documentación de Candela y les permitirán retirar su cuerpo."Faltan sus dos mochilas una roja y una marrón y su teléfono", detalló en otra publicación. Compartimos la publicación para que, quien tenga información útil, se pueda comunicar con la joven.