Crimen del ex rugbier: "Nos destruyeron", dijo el hermano

Ell hermano de Marcelo Jorge Longhi, el exrugbier y presidente del club Vilo de Vicente López encontrado asesinado el jueves dentro de una camioneta detenida en la banquina de una ruta cercana al partido bonaerense de Luján, aseguró que los “destruyeron”, porque tenían “una familia hermosa”, y que no entienden qué pasó.“No entendemos que pasó, lo único que sabemos es que se contactó por una red social con unas personas y que seguramente estas personas lo emboscaron, lo golpearon y lo destruyeron, me destruyeron a mí, destruyeron a un club, destruyeron a una familia”, afirmó Fabián.Luego se refirió al momento en que dejaron de tener contacto con Marcelo, motivo por el cual decidieron “ir al campo a buscarlo” y en ese marco recibió un llamado de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Luján para que se acercara a la dependencia porque “tenían datos del paradero”, y una vez en el lugar le “dieron la mala noticia, que lo habían encontrado”.En cuanto a las personas con las que su hermano se iba a encontrar, Fabián dijo que la víctima “no los conocía”, que Marcelo y un socio “juntaron un dinero e iban a comprar tres novillos, eran baratos”.En ese sentido, agregó que su hermano “era un busca” y “confiado” en la gente de campo, motivo por el que fue “solo, porque cuando iban al campo con el socio se dividían las tareas”“Eran tres novillos de mierda que mi hermano los había visto de oferta en internet”, aseveró Fabián y concluyó entre lágrimas: “Nos destruyeron, teníamos una familia hermosa. Les pido por favor que me ayuden, nos han destruido a todos”