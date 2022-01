Crimen del ex rugbier: cómo fueron sus últimas horas y qué se sabe hasta ahora

Policiales Mataron a golpes al presidente de un club e investigan el móvil del crimen

La operación financiera

Qué se sabe del crimen del exrugbier

¿Qué determinó la autopsia al exrugbier?

La reconstrucción sobre cómo fueron las últimas horas con vida del exrugbier Marcelo Longhi, cuyo cadáver fue encontrado el miércoles pasado por la noche en el interior de una camioneta, es clave en la investigación que se desarrolla para determinar la identidad del autor o los autores del homicidio.La fiscal Mariana Suárez, de la UFI N°9 descentralizada de Luján, a cargo de la causa logró recoger algunos testimonios e imágenes de cámaras de seguridad, que permitieron echar luz sobre los últimos movimientos de Longhi.Un hermano de Longhi contó que tenía planeado viajar a la localidad de Navarro, a 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, a comprar dos novillos y que para eso llevaba encima 180 mil pesos. También relató que la víctima arrendaba un campo en la localidad de Tomas Jofre llamado “Los amigos”, donde habría pasado la tarde previa a morir.Es que de acuerdo a lo establecido en el expediente el ex rugbier estuvo hasta las 13.45 en ese campo, según lo declarado por un puestero del lugar que lo vio salir a esa hora. Se investiga si luego se trasladó hasta Navarro, como había planeado.Un dato no menor es que Longhi dejó de contestar su celular a las 14.50, que es la última conexión que figura en WhatsApp.De acuerdo a lo reconstruido, tras la compra de los novillos, Longhi tenía planeado encontrarse con alguien, aunque se desconoce la identidad de esa persona. En ese sentido será clave la realización del análisis del teléfono de la víctima.-Este miércoles 12 de enero por la noche encontraron muerto a Marcelo Longhi en la caja de su camioneta Ford Ranger a 150 metros de un puente de la Ruta Provincial 42, a la altura de Luján.-En la escena hallaron también una docena de latas de cerveza vacías y el celular del exrugbier.-El cadáver tenía lesiones en el rostro, en el ojo derecho, sangrado en la nariz, la ceja y la sien del lado derecho, herida punzante en la zona baja temporal izquierdo (nuca), cortes en miembros inferiores y quemaduras en el antebrazo derecho.-Específicamente, los médicos forenses que realizaron la autopsia establecieron que Longhi presentaba un golpe en el rostro producido probablemente por un golpe de puño o trompada.-La autopsia determinó que al dirigente de rugby le quebraron el cuello para matarlo.-El cuerpo no presentaba heridas de arma de fuego ni de arma blanca.-La Policía Científica realizó pericias a la camioneta donde apareció el cuerpo, en Luján.-La Justicia caratuló la causa como “homicidio” y la fiscalía de Luján buscaba reconstruir las últimas 24 horas de Longhi.La autopsia determinó que la muerte al dirigente de rugby Marcelo Longhi fue por quebradura del cuello y una lesión muy importante, producto de un fuerte golpe en el rostro a la altura del ojo izquierdo.Respecto a las quemaduras y heridas de las que se había hecho mención en un primer momento, explicaron que el cuerpo estuvo en la caja de la camioneta durante un largo tiempo expuesto al sol.Los investigadores aún no determinaron si en el homicidio intervino una sola persona o hubo más implicados. Fuente: (Tn)