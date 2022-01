Mataron a golpes al presidente de un club e investigan el móvil del crimen

El exrugbier Marcelo Longhi, presidente del Club Municipalidad de la Ciudad de Vicente López, más conocido como Vilo, fue hallado muerto en la caja de su camioneta 4x4 en una zona de pastizales de Luján. El cuerpo presentaba una mortal lesión en el cuello. El lugar donde fue encontrado el cadáver no habría sido dónde ocurrió la muerte. Investigan el móvil del crimen, que en principio los investigadores vincularían con un robo. No fue encontrado en el lugar el dinero que transportaba Longhi para la compra de dos terneros, actividad comercial a la que se dedicaba en un campo arrendado junto con un socio en la localidad bonaerense de Tomás Jofré.



Los investigadores obtuvieron el resultado de la autopsia que indicó la mecánica de la muerte de Longhi. La víctima fue golpeada y sufrió una lesión mortal en el cuello.



Quienes siguen la pesquisa de este homicidio señalaron su convencimiento de que Longhi fue atacado por más de un agresor, posibilidad que analizan los investigadores a partir no solo de conocer la forma en la que fue asesinado, sino su fuerte contextura física y su experiencia en un deporte de contacto rudo como es el rugby.



Longhi tenía la intención de comprar novillos en la zona de Navarro. Su hermano Osvaldo, en una declaración que hizo ante personal policial, dijo que ayer al mediodía le entregó 140.000 pesos y que el presidente de VILO tenía otras 40.000 en efectivo para la operación que pretendía hacer. Ese dinero no fue encontrado.



Es decir que la muerte de Longhi ocurrió entre el mediodía y el momento en que hallaron el cuerpo en la caja de la camioneta.



El hallazgo del cuerpo fue ayer a la tarde, después de que el Comando de Patrulla Rural de la policía bonaerense tomara conocimiento por una llamada al número de emergencias 911 de que cerca de la banquina de la ruta provincial 49 había una camioneta Ford Ranger gris abandonada y con un cadáver en la caja del vehículo, informaron fuentes oficiales.



El caso es investigado por la fiscal de Luján Mariana Suárez. Fuentes de la investigación explicaron que el cuerpo del presidente del club VILO tenía “escoriaciones en sus brazos, rodillas y pies. Su rostro estaba ensangrentado”. También presentaba una herida en el ojo derecho.



Por evidencias que encontraron en la zona sospechan que el lugar del hallazgo del cuerpo no fue dónde murió Longhi. La camioneta estaba a 15 metros de la ruta provincial 42 en medio de unos pastizales.



“Se determinó que a un kilómetro de distancia de donde fueron hallados el cadáver y la camioneta, en el puente del arroyo La Choza, en límite entre Luján y General Las Heras, se descubrieron ´signos de arrastres´ ″, agregaron los informantes.



Longhi, según su perfil de la red social Facebook, trabajó en el Concejo Deliberante de Vicente López y estudió la carrera de Analistas de Sistemas Informáticos en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).



Según informaron a La Nación fuentes oficiales, Longhi era empleado de la Municipalidad de Vicente López desde el 9 de enero de 1984. Según su hermano cumplía funciones en el área de inspección general del municipio.



El presidente de VILO vivía en el barrio privado Los Boulevares, en Pilar, y con un amigo tenían arrendado un campo en Tomás Jofré.