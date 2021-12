Nene de un año murió al caer de un cuarto piso mientras su mamá dormía la siesta

Un niño de un año y siete meses falleció en la tarde de este miércoles en Puerto Madryn, Chubut, al caer desde la ventana del cuarto piso de un edificio ubicado en la intersección de la Avenida Julio A. Roca y la calle Lugones.Por causas que aún se desconocen, el menor cayó desde una altura de nueve metros hacia el techo de una vivienda lindera, en la Avenida Julio A. Roca al 800.Dos efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar del hecho y comenzaron a realizarle tareas de reanimación a la víctima. Poco después, el personal de los Bomberos constató que no presentaba signos vitales y la trasladaron de urgencia al Hospital Isola, sin esperar a la llegada de la ambulancia.A pesar de los esfuerzos, los médicos no pudieron reanimar al bebé y constataron su muerte.Los efectivos averiguaron dónde vivía el niño y se pusieron en contacto con la madre, que estaba durmiendo la siesta y no se había enterado de lo sucedido. Luego de ponerla al tanto de la situación, la llevaron al mismo centro de salud al que había llegado su hijo.En el lugar del accidente se hizo presente la fiscal Eugenia Voterro, junto a personal de Criminalística, que realizaron las pericias correspondientes.Un niño de siete años falleció el pasado jueves 2 de diciembre en la ciudad formoseña de Clorinda por las heridas que sufrió luego de caerse desde un árbol cuando jugaba con sus amigos.La tragedia sucedió alrededor de las 11 en la zona de El Porteño Norte. Tras el incidente, uno de los familiares del nene lo trasladó hasta una sala de primeros auxilios cercana. Poco después, una ambulancia lo llevó de urgencias hacia el Hospital Arnedo, donde ingresó sin signos vitales.A pesar de los esfuerzos y las maniobras de reanimación, los profesionales del establecimiento médico no pudieron revertir los efectos del severo traumatismo que había sufrido la víctima en la zona torácica.La causa del fallecimiento fue un "paro cardiorespiratorio por traumatismo de tórax, con neumotórax masivo", tal como confirmaron los forenses.Luego de la autopsia correspondiente, el cuerpo fue entregado a su familia para que le realizaran el velorio y la posterior inhumación.Según la información presente en el parte policial del Destacamento El Porteño, el árbol del que cayó el niño tenía unos cuatro metros de altura.Los efectivos, junto al personal de la Delegación de la Policía Científica, recolectaron datos y realizaron las pericias en el lugar de los hechos. (Clarín)