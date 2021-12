Joven muerto en Comisaría: reclamaron en Tribunales y Gendarmería entra al caso

Gendarmería participará de la investigación

Lo amenazaron tras la marcha

Familiares y amigos del joven hallado muerto en una celda de la Comisaría Segunda de Concordia, se movilizaron hasta los tribunales de esa ciudad para reclamar que avance la investigación que tiene en la mira a varios efectivos policiales de esa dependencia.En pleno reclamo, un amigo de Eric llamado Matías señaló que “hay fotos y hay evidencia contundente que es muy triste de ver”.“Los padres vieron las fotos y están muy mal por eso lo que queremos una respuesta de la fiscal”, dijo uno de los manifestantes. Al respecto, agregó que “la fiscal dice no saber nada y que no recibió el informe de la autopsia”.Además, Matías adelantó que “mañana (por hoy) a la tarde vamos a realizar otra marcha porque sé que a la gente se le complica a la mañana y ahora está asustada por las amenazas de la Policía”.“La gente tiene miedo. Eran muchísimas personas las que iban a venir y resulta que no llegó nadie porque la gente tiene miedo de los milicos”, añadió aFuentes relacionadas a la causa confirmaron aque integrantes de Gendarmería Nacional, junto a personal de la Policía de Entre Ríos, serán los encargados de avanzar en la investigación por la muerte de Valdes, ocurrida el pasado 4 de diciembre, en una celda de la Comisaría Segunda de Concordia.Allegados y familiares de la víctima ya fueron alertados de la novedad, que cayó de buena manera de cara a conocer qué pasó en la sede de comisaría Segunda. Aunque algunos de ellos plantearon su descontento, dado que pretendían que la fuerza provincial quedara totalmente apartada de la marcha de la investigación.Los manifestantes presentes confirmaron aque la Policía había amenazado a varias de las personas que habían participado de la primera marcha, la cual fue característica por las pintadas que le hicieron a la Comisaría Segunda.“Los milicos me agarraron y me empezaron a pegar cachetadas”, denunció Néstor, músico y compañero de Eric en la banda “Cumbia Eterna”.“Estuve en una fiesta el fin de semana (pasado) y cuando salí me engancharon”, contó. “Me requisaron, como tiene que ser, pero luego me agarraron a cachetadas limpias porque había participado de la marcha anterior”, expresó Néstor.“Uno de los policías pasa por mi casa y se nos ca… de risa. También nos grita: ‘eso le va a pasar todos ustedes, negros villeros’”, relató.“Por eso queremos que el juez ponga cartas en este asunto, que se haga justicia y que todo termine pronto”, manifestó Néstor.“Que paguen como cualquier delincuente que tiene que pagar, en este caso porque son asesinos”, concluyó indignado.