Joven muerto en comisaría:Policía irá a la Justicia tras acusaciones de abogados

La versión de la Policía

Eric Valdés, de 31 años, fue encontrado ahorcado dentro de una celda en una comisaría de Concordia. Tenía evidentes signos de haber sufrido todo tipo de vejaciones.“Debe saber la comunidad que no toleraremos desde el Estado provincial ningún accionar violento de los miembros de la fuerza de seguridad y vamos a ser rigurosos respecto de ese tipo de conductas. Se irá hasta las últimas consecuencias con la investigación del caso Valdés”, señaló.El comisario Jorge Cancio, jefe departamental de Concordia, expresó aque “los abogados de la familia de Eric Valdés, Guillermo Peñalver y Carlos Conti, presentaron una nota en la que decían que la gente que participó de la marcha para pedir justicia por el joven había sido perseguida por los móviles policiales y demás, mencionan apremios en la vía pública y que un joven fue detenido por la Policía”.“Me presenté en la Justicia, presentaré una denuncia penal para que se investigue todo esto que están difundiendo los abogados. Deberán denunciar y dar cuenta de los elementos probatorios que tienen para semejantes acusaciones. Son hechos totalmente distintos a lo ocurrido en Comisaría Segunda, que también debe investigarse”, resaltó.Sobre la muerte de Valdes, expresó que “en el caso está trabajando la fiscalía. Soy muy respetuoso de la Justicia. Hay personal que está siendo investigado por acción u omisión de alguna función. Si algún funcionario se lo encuentra culpable de algún tipo de delito será sancionado y la Justicia deberá intervenir”.“Nosotros estamos con la Justicia, hay muchos funcionarios policiales que han sido destituidos de su labor por algo que hicieron mal. En algunos casos a las investigaciones las llevamos a cabo nosotros mismos”, agregó."La Justicia debe tener todas las pruebas para determinar qué fue lo que ocurrió antes, durante y después. Es materia de juzgamiento de un tribunal. Yo no puedo emitir un juicio de valor ahora porque no tengo las pruebas ni sumario administrativo. Hay que esperar la resolución de la Justicia", finalizó.