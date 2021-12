Crimen de Nancy Videla: “Si no podés pagar, dame sexo”, la frase del detenido

Horas después de que se encontrara el cuerpo de Nancy Videla enterrado en la casa de un prestamista en Ingeniero Budge, partido bonaerense de Lomas de Zamora, las vecinas del hombre detenido lo calificaron como “abusador”, “pervertido” y degenerado”. Pero otra frase resuena en el barrio, una que el acusado del femicidio les repetía a sus inquilinas: “Si no podés pagar, dame sexo”.



Las mujeres del lugar ya tenían bien identificado a Damián Lezcano Mendoza, y sabían las cosas que hacía. El acusado, oriundo de Paraguay y de 70 años, habitualmente se paraba en la puerta de su casa y les decía cosas de todo tipo a las chicas que pasaban por allí.



Además, según los mismos relatos, a las mujeres a quienes les alquilaba una habitación de su inquilinato y que en algún momento tenían problemas para pagar, el hombre les decía: “Si no me podés pagar, dame sexo”.



En este sentido, había una joven colombiana que rentaba una habitación en la que vivía con su hija de nueve años. Un día la madre de la menor se fue a trabajar y, según las vecinas el acusado, quiso manosear a la nena.

Tras esto la chica le contó lo sucedido a su madre, que armó un revuelo por la situación e insultó a Lezcano Mendoza. En medio de esta pelea fue la Policía hasta el lugar, y luego del episodio la mujer y su hija desaparecieron del barrio.



Las vecinas del prestamista también señalaron que por otro caso similar el hombre fue llevado a la comisaría de la zona, donde permaneció apenas dos horas antes de volver a su casa. Una mujer le dijo a TN que “lo habían denunciado por acoso”.



Asimismo, dentro de su amplio inmueble Lezcano Mendoza también alquilaba un local que funcionaba como pollería.



El negocio era alquilado por una mujer, pero cuando esta no pudo pagar la mensualidad Lezcano Mendoza empezó a acosarla. Algo a lo cual la víctima no accedió, pero a modo de represalia terminó con todas sus cosas afuera del comercio.



El prestamista de 70 años detenido por el femicidio de Nancy Videla se negó a declarar este viernes, según indicaron fuentes judiciales al terminar la indagatoria.