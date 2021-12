Padre pide recuperar a su hija de dos años que vive en la cárcel con su madre

Pide que le den la tenencia de su hija

Detalles del caso: por qué su ex pareja fue condenada a 25 años de prisión

Un joven pide que su hija, de dos años y tres meses, pueda vivir con él fuera de la cárcel. Desde su nacimiento, la pequeña está junto a su madre, que cumple una condena de 25 años de prisión en la Unidad Penal Nº 6 de Paraná.Juan Chicala, explicó al programa, de, que “tengo 26 años, soy de Mendoza. Hace cinco años que vivo en Paraná. Mi hija está en la cárcel. Cada día me levanto y le pido a Dios sacarla de ahí para que tenga una vida como cualquier niño se merece.”.Relató que hace poco más de tres años conoció a Paula, la mamá de la nena, cuando ya estaba en la Unidad Penal. “Nos hablábamos por Facebook, ella estaba condenada, pero yo no soy nadie para juzgarla. Yo no sabía bien por qué ella estaba en la cárcel, siempre me cambiaba de tema, me inventaba una cosa y otra. Un día mi hermana buscó su nombre en internet y le apareció que”, indicó.Cuando se enteró del aberrante hecho, Chicala decidió preguntarle por qué no le había contado antes sobre el crimen: “empezamos a hablar y yo la verdad no juzgo, para mí somos todos iguales en la vida. En esos meses ella había quedado embarazada de nuestra hija”.Comentó que “ella no tenía salidas, nos permitían estar en la cárcel. Cuando fue condenada le dieron prisión domiciliaria y se intentó fugar. A partir de ahí le cortaron los beneficios”.Chicala contó aque vio a su hija hasta que cumplió seis meses. “Un día fui a verla y en la puerta del penal me dieron un papel que decía que Paula me había denunciado y, por lo tanto, me impusieron una restricción. Decía que yo la molestaba en el trabajo y a la familia. Le hablé al padre y me negó todo. En el trabajo era imposible porque ella estaba adentro del penal. Fue una denuncia falsa”, resaltó.Comentó que fue a averiguar sobre la denuncia a la comisaría y “se me reían, me decían que cómo podía pasar esto si ella estaba en la cárcel”.Manifestó quePor otra parte, dijo que en las últimas semanas se enteró que “en el pabellón donde están hay más gente de la que debería, está demás poblado. Una compañera de ella, que salió estos días, me contó que el fin de semana hubo una pelea ahí. Hay riesgo, estoy preocupado”.“Mi relación con Paula terminó porque después de que nació la nena ella empezó a tomar pastillas y a veces estaba irreconocible,. Adentro se vive otra cosa”, agregó.Sobre su reclamo por la tenencia de la nena, explicó que “nunca me atendió una jueza ni nada. Después de esa orden de restricción que me pusieron fui a preguntar por el tema y”.“Mi único objetivo es sacar a mi nena. No quiero negársela a la madre porque eso está mal. Yo se la puedo llevar para que la vea.”, finalizó.En la madrugada del 18 de abril de 2015, Paula Araceli Benítez cometió un crimen. Junto a su novio de 17 años, no tuvo piedad en golpear con un palo de amasar cinco veces la cabeza de su madre, Lorena Zanetti, mientras dormía en la planta alta de su casa en calle Mir, entre Urquiza y 12 de Abril, al oeste de la ciudad de Paraná. Luego, para terminar de consumar el crimen, enroló un cable en el cuello de la mujer de 38 años y la ahorcó.El padre de la joven, que en ese entonces tenía 18 años, se había ido a trabajar a una panadería a la 1 de la madrugada. Estaba contento porque por esos días se iba a comprar un auto, y para eso había retirado un dinero que tenía depositado en el banco y lo tenía guardado en la casa, a mano para hacer el negocio.Paula Benítez y su novio, que luego fue llevado a un juicio y recibió 10 años de prisión, aprovecharon la oportunidad y sorprendieron a la víctima golpeándola salvajemente con un palo de amasar en la cabeza. Le dieron cinco golpes en el cráneo y la dejaron indefensa. No conformes con esto, tomaron un cable, lo enrollaron en el cuello de la Zanetti y la estrangularon hasta matarla.Inmediatamente se apoderaron de una suma de aproximadamente 80 mil pesos que estaba en el placard, un arma de fuego calibre 44 mm, una cartera que contenía documentación, dinero de la abuela, y documentación de la víctima y de su esposo. Se llevaron un bolso con un equipo de DVD con su control remoto, celulares y ropa. Luego de todo eso, y con el objeto de ocultar el crimen, incendiaron la casa donde yacía la víctima y abandonaron el lugar.Apenas salieron de la casa, con los bolsos en sus manos, un testigo los vio y llamó a los bomberos, mientras la pareja salía corriendo y perdiendo cosas en el camino. Anduvieron varios kilómetros a pie por caminos vecinales y llegaron a San José. Allí abordaron un remís con destino a Concordia y fue en la ciudad del citrus donde fueron detenidos esa misma mañana. Apenas tuvieron tiempo de comprarse zapatillas y ropa nueva.Paula Benítez fue llevada a juicio en Concepción del Uruguay y el 2 de septiembre de 2016 se dictó la prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y criminis causae en concurso real con robo simple.