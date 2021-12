“Un robo”: campeona de boxeo prestó su cinturón para fotos y no se lo devuelven

“Peleé tanto para obtener ese cinturón y que me lo arrebataran en un momento... Fue horrible lo que pasé. Como persona y como mujer me siento basureada, siendo que yo actué de buena fe”, aseguró Brenda Carabajal, que el viernes pasado combatió en Villa Mercedes, San Luis; tras casi dos años sin subir al ring, derrotó en decisión unánime a la santiagueña Lilian Dolores Silva en una pelea de seis rounds de la categoría superpluma, y se volvió a casa denunciando “un robo”.La jujeña, que se consagró campeona mundial pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) el 14 de abril de 2019 en el estadio Boardwalk Hall, de Atlantic City, Estados Unidos, llevó su cinturón a la reunión boxística puntana. Ésa fue la última vez que lo vio. Este jueves, a casi una semana del hecho, se hizo pública su acusación al entrenador de una colega. “Me lo pidió prestado para una sesión de fotos”, contó Carabajal.El hecho sucedió en el estadio José María Gatica y la jujeña anunció que presentará una denuncia para que tomen parte las autoridades del boxeo. Esa misma noche se llevó a cabo la pelea estelar en la que la local Micaela “La Princesita” Luján venció a la panameña Nataly Delgado en su primera defensa del título mundial de las supermoscas, también de FIB.“Él me lo pidió prestado para la presentación de la pelea y yo, actuando de buena fe, accedí a pesar de arriesgarme, y de haberlo transportado de Jujuy a Buenos Aires y de ahí a San Luis. Querían que estuviera mi cinturón, ya que era de la misma entidad de la que ella es campeona”, dijo Carabajal a la agenciaLa “Pumita” relató que el día del pesaje le dio el cinturón a Ahumada y esperó que ésta se le devolviera terminada la ceremonia, pero eso no ocurrió. Para sorpresa de la jujeña, una vez terminada la función del viernes y en medio de la algarabía del público, el entrenador no le entregó el cinturón pese a que ya habían sido tomadas las fotos de la campeona con el galardón de forma simbólica.“Después de esperar media hora fui al vestuario de ella para que me lo devolvieran, pero descubrí que no había intenciones de hacerlo”, finalizó Carabajal, que pide además la intervención de la Federación Argentina de Box (FAB).La Nación.