Las circunstancias que rodean la muerte de la docente: se conoció su identidad

Una docente de 51 años fue hallada muerta anoche en su casa de calle Lavalle al 800 en la localidad de Cerrito.y según pudo saberse desempeñaba como miembro del equipo directivo de la escuela N°68 “Hernando Arias de Saavedra” de Hernandarias.de 54 años y jubilado de la Dirección Provincial de Vialidad., mientras se realizan allanamientos y registros domiciliarios en una casa donde vive el detenido; además, se realizan entrevistas a vecinos de la zona y se obtienen registros de cámaras domiciliarias, comerciales y demás medidas que se coordinan con el fiscal Giunta”, explicó ael jefe de la División Homicidios, Horacio Blasón.Según datos a los que accedióy el cuidado de los padres de ambos -los que no atravesaban una buena situación de salud-, además de otras cuestiones vinculadas a la vida diaria, hicieron que el vínculo comenzara a diluirse.El hombre es padre de cuatro hijos y ella, de tres. La pareja solía frecuentarse, pero el vínculo, en el último tiempo, no habría estado en los mejores términos y por eso se sospecha que la ruptura de esa relación haya sido el desencadenante de la tragedia.Según los primeros testimonios recabados en el marco de la investigación, las amigas y uno de los hijos de la docente dieron cuenta de lo complicado que se habría tornado la relación, con, y según se presume, un vínculo que la mujer no habría querido continuar haya podido haber sido el desencadenante de una actitud violenta por parte del hombre., aunque desde la Policía aseguraron que, en principio, no habría elementos que respalden esa conjetura.Los vecinos de las inmediaciones no salían de su asombro ante la tragedia. Los operativos se centraron este lunes por la mañana en el domicilio de calle Corrientes al 400, a metros de su intersección con Libertad, donde vive Bertuni, quien era la pareja de la víctima y hasta el momento, principal sospechoso por el hecho de sangre.