Causa Diego Maradona: citan a declarar como testigo al abogado Matías Morla

"Convóquese a prestar declaración testimonial al Sr. Matías Edgardo Morla el día lunes 25 de octubre de 2021 a las 11:00 horas", señala el escrito enviado por la Fiscalía General de San Isidro, detalla Clarín.



Esta declaración había sido solicitada por los abogados Federico Guntin y Marcelo Darío Sverdlik Warschavsky, en representación de las particulares damnificadas Dalma y Gianinna Maradona, las hijas del astro que murió el 25 de noviembre del año pasado, a los 60 años, víctima de una descompensación cardíaca.



El miércoles 27 será el turno de Christian Maximiliano Pomargo (cuñado de Morla y secretario del ex futbolista) y de Jonathan Espósito (sobrino de Maradona).



Ambos ampliarán sus testimonios brindados el día de la muerte del ex DT de Gimnasia y Esgrima La Plata en el barrio privado San Andrés, de Tigre.



Finalmente, la escribana Sandra Verónica Iampolsky y la contadora Andrea Verónica Trimarchi deberán concurrir el jueves 28.

A raíz de la pandemia de coronavirus, los abogados de las partes podrán presenciar las audiencias de forma remota mediante el Sistema SIMP Videollamadas.



En un escrito, los abogados Guntin y Marcelo Darío Sverdlik Warschavsky ya habían requerido la citación de los cinco integrantes del entorno.



De las testimoniales y las indagatorias surge que, "dentro de la expresión poco afortunada de 'entorno', se ubican un cúmulo de personajes con un manejo absolutamente discrecional de la vida del occiso, como así también de sus vinculaciones, afectos, adicciones, su patrimonio, su aislamiento, su supresión de voluntad, y hasta su sometimiento a servidumbre", indicaron.



Los abogados atribuyeron a esas personas, entre otras cuestiones, "el suministro de estupefacientes, alcohol" y el doblado de "las firmas del malogrado Maradona".



La investigación penal está a cargo de los fiscales de San Isidro Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, coordinados por el fiscal general John Broyad.



Por el caso hay siete profesionales de la salud imputados por "homicidio simple con dolo eventual", que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.



Tras una junta médica, los fiscales determinaron que el equipo médico de Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente", y que sabía que el "10" podía morirse y no hizo nada para evitarlo.



Los imputados son el neurocirujano y médico de cabecera del exfutbolista, Leopoldo Luque (39); la psiquiatra Agustina Cosachov (36); el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (29); los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (36); su coordinador, Mariano Ariel Perroni (40); y la médica coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini (52).