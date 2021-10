Un hombre de Paraná quería cargar sus datos al Procrear y le vaciaron la cuenta bancaria. Se está investigando cómo se concretó el ardid delictivo, pero una primera sospecha apunta a las redes sociales de la entidad bancaria y a la facilidad con que personas ajenas pueden “clonar” una línea de teléfono celular o acceder al chip de otra con solo algunos datos.



Cómo sucedió

El hombre que sufrió el robo de sus datos y del dinero de su cuenta bancaria, cómo sucedió: “El domingo estaba tratando de cargar los datos en la página Tu Hogar del Banco Hipotecario para ver si calificaba para el Procrear y seguía tildada. Ya había llamado al 0800, mandado correos; no me habían contestado y los plazos se vencen. Probé mandando un mensaje directo al Instagram oficial del banco hipotecario, me fijé que tuviera el tilde azul. Les pedí que vieran si podían agilizar los trámites o si podían contactarme para explicarles el problema que tenía. Instantáneamente me contestan que me van a llamar, y a los segundos me llaman por Whatsapp. Todo pasó segundos después que les enviara el mensaje directo al IG oficial, quiero destacar esto por lo que ocurre después. Me llaman inmediatamente el domingo al mediodía lo que ya me pareció muy raro, yo le cuestiono el día y la hora y me empieza a chamullar el chanta este, lo dejo hablar. Mientras, me fijo desde qué cuenta me habían contestado, y si bien el logo era el mismo, no tenía el tilde azul ni seguidores ¡era re trucho!”.



Como siempre en este tipo de engaños, el estafador le pedía sus datos personales, pero el hombre se negó, lo insultó y cortó la comunicación. “Me hizo pasar un mal rato”, asegura, pero dio por terminado el asunto, aunque quedó clara la falla de la entidad financiera: “Mandé un mensaje directo a la cuenta oficial y a los segundos me contesta una cuenta trucha. Claramente la cuenta oficial está hackeada o acá hay cómplices que venden datos, en cualquier caso como cliente me sentí inseguro”, afirmó el damnificado.



La estafa concretada



Dos días después sucedió lo inesperado: “El martes a la mañana, ya día hábil, me di cuenta que me quedé sin señal en el teléfono. Estaba muerto, ni señal, ni internet. Cuando ingreso a un lugar donde tenía WiFi, 45 minutos después entra un correo del Banco Hipotecario donde me informan que se había realizado una transferencia. Me quedé pálido, traté de entrar en el homebanking y nada, no podía. Llamé al banco y me ponían en eterna espera como siempre. Me fui desesperado a la sucursal de Paraná y expliqué que me estaban robando. Un empleado reaccionó enseguida y me ayudó a cambiar las claves del homebanking nuevamente. Me explicó que me robaron el número para poder cambiar las claves de todas las aplicaciones ya que se validan con mensaje de texto de tu número. Igualmente llegamos tarde, ya me habían vaciado la cuenta y habían tratado de ingresar a mi cuenta de Mercado Pago y Mercado Libre para usar las tarjetas. Afortunadamente mi pareja las dio de baja”, dijo a Diario Uno.



Qué dice la Policía

El ingeniero en Sistemas y jefe de la División Cibercrimen de la Policía provincial, Gabriel Ferro, expresó sobre este tema: “Lo que hemos tenido, pero contados, son casos donde llega a la empresa un chip nuevo y cuando lo activa, la persona se queda sin señal, sin servicio. No hay un buen sistema, si uno pierde el chip se pide uno nuevo, ahí está la falla, y una persona que no es el titular logra adquirir el chip con esa línea. A veces se complementa con este tipo de hechos”, explicó.



Además, se refirió a las nuevas estafas virtuales que están apareciendo: “Seguimos teniendo toneladas de estafas por compras falsas, están cada vez más sofisticadas, hay vendedores que promocionan venta de bicicletas, ya tienen una infraestructura. Si bien hay todavía de los que publican en páginas de compraventa, están apareciendo técnicas mas complejas. Las personas se ponen a investigar y creen que es una empresa seria. Son sitios pagos, por allí del extranjero, que es bastante complejo solicitar información y hay herramientas que tiene armadas las plantillas para el e-comerce con las secciones para vender, para hacer los pagos”.



Denuncias de personas estafadas luego de ingresar a la página del Procrear



Por su parte, el jefe de la División Delitos Económicos de la Policía, Javier González, contó que han recibido varias denuncias de personas estafadas luego de ingresar a la página del Procrear. “Hemos tenido víctimas que han ingresado a la página oficial y cuando hacen algún reclamo o están solicitado algo, es imposible. Hay personas que hacen enlaces en esa página oficial y captan a la víctima y le piden el WhatsApp. Ahí empiezan a revalidar algunos datos”.



A su vez, informó que continúa el robo de los datos contactos, a quienes los estafadores envían mensajes haciéndose pasar por otras personas con otro número, piden dinero o dicen que venden dólares a bajo costo. Como piensan que es alguien de confianza, las víctimas les transfieren el dinero.



“Empezaron a hackear las cuentas de Google, que tienen asociadas a demás cuentas y aplicaciones, entonces también a veces hacen ese tipo de hackeo, trabajan con distintos paquetes de IP de distintas ciudades, son hackers que se dedican a esto, automáticamente toman posesión de los contactos de las redes”, explicó González.

Fuente: Diario Uno