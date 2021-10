Confirman que niña cuyos padres están detenidos fue abusada y asesinada a golpes

La niña de 5 años que murió en un hospital del partido bonaerense de Hurlingham presuntamente atragantada, sufrió un abuso sexual y la causa de la muerte pudo haber estado relacionada a un traumatismo en la espalda, según lo determinó la autopsia al cadáver de la víctima, cuyo resultado fue entregado a la justicia.



En tanto, los padres de la víctima que habían quedado detenidos ayer, se negaron a declarar esta tarde por los delitos de “homicidio agravado y abuso sexual” en perjuicio de Luciana Florencia Villa (5).



Fuentes judiciales informaron a Télam que el informe de la autopsia realizada en la morgue judicial que funciona en un predio lindero a la Unidad 39 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de Ituzaingó confirmó que hubo la niña sufrió un abuso sexual de larga data.



Además, el estudio determinó que la víctima tenía una "equimosis frontoparietal" que pudo haber sido provocada por una patada propinada en su espalda.



"Posiblemente el sacudón de un golpe de esa magnitud le produjo eso porque en la frente no tenía ningún hematoma", precisó un vocero encargado de la pesquisa.



En tanto, la fiscal de Morón a cargo de la causa, Marina Rueda, indagó a los acusados Marcos Leonardo Villa (33) y Marcela Segovia (45) como coautores del "homicidio agravado por el vínculo", que prevé la pena de prisión perpetua.



Además, la funcionaria judicial imputó al hombre como presunto autor del "abuso sexual" y a la mujer como "partícipe necesario" de ese delito.



"Sospechamos que quizás amparaba esta situación de maltrato y abuso porque con los signos que tenía la nena, no podía ignorar lo que pasaba”, dijo la fuente judicial.



Ambos se negaron a declarar esta tarde en el edificio judicial de calle San Martín 123, donde funciona, entre otras, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 de Delitos Sexuales de ese distrito, que es subrogada en este momento por Rueda.



Por el momento continuarán detenidos hasta tanto resuelva su situación procesal el Juzgado de Garantías 3 de Morón.



La fiscal había realizado un allanamiento en la casa de la familia, ubicada en la calle Guayra, de la localidad de Villa Tesei, donde secuestró elementos como ropa interior de la niña, una funda de almohada y sábanas, con aparentes machas de sangre y otros fluidos que serán analizados para cotejos de ADN.



Voceros de la investigación indicaron que la familia alquilaba allí hace no más de un mes y que antes vivía en la casa de la abuela materna, que también fue allanada en las últimas horas por disposición de Rueda.



Todo se inició ayer a la mañana en el Hospital de Emergencias Papa Francisco, ubicado en la localidad de William Morris, partido de Hurlingham, donde Villa llevó a su hija de 5 años con un paro cardiorrespiratorio porque supuestamente se había "atorado" con algo que había tragado en su casa.



La víctima llegó a ser reanimada por los médicos, pero falleció luego de un segundo paro cardiorrespiratorio del que no la pudieron sacar.



Los médicos observaron múltiples hematomas en todo el cuerpo de larga data y notaron que la víctima presentaba una hemorragia interna y signos de un posible ataque sexual.



Con esos datos, y ante la sospecha de un filicidio, la fiscal Rueda dispuso la aprehensión de Villa y Segovia.