Investigan denuncia de una joven que fue engañada y abusada en barbería

Días atrás se viralizó en la ciudad de Concepción del Uruguay, un posteo que señalaba a un joven como presunto autor de un abuso sexual. La víctima hizo público el hecho, en el cual narró lo sucedido en el año 2019.

Según sus propias palabras, el joven la llevó engañada hasta el comercio que él tenía (barbería en horario dónde no frecuentaban clientes) y una vez dentro del local, la obligó a mantener relaciones sexuales. En el posteo, indicó que a casi dos años de sucedido recién hoy tuvo el valor para realizar la denuncia correspondiente, por el temor y la vergüenza que tenía por lo sucedido.



Esto derivó en la denuncia correspondiente y la posterior apertura de una causa penal que quedó a cargo de la fiscal María Occhi. En ella, el joven quedó imputado provisoriamente por el delito de abuso sexual con acceso carnal previsto en el art. 119, 3er. párrafo, del Código Penal, indicó LaPirámide.

La investigación se encuentra en su etapa inicial (investigación penal preparatoria), lo cual significa que la fiscal podrá ordenar diferentes diligencias para reunir pruebas suficientes y así sostener la imputación formal efectuada. En razón ello, le solicitó recientemente al Juez de Garantías N° 2 Gustavo Díaz la disposición de medidas inhibitorias- de protección para la víctima- por el plazo de 90 días.



En razón de ello, el joven deberá abstenerse de mantener contacto con la víctima por cualquier medio, no efectuar actos perturbadores en relación a la ella y su grupo familiar, como así también no acercarse a su persona ni a su domicilio.

Es importante mencionar que no se descarta la posibilidad de que aparezcan nuevas víctimas, ya que otras jóvenes lo han denunciado públicamente en las redes sociales de Twitter e Instagram por hechos similares y efectuados bajo la misma modalidad.