Gremialista detenido por violación: abuso habría ocurrido en sede del sindicato

La conducción provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pedirá la renuncia del titular de la seccional Nogoyá, Manuel Adur, acusado de un caso gravísimo de violación ocurrido en la misma sede sindical.



El dirigente sindical está detenido desde el sábado, cuando fue denunciado por una mujer por haberla violado. El mismo fue buscado por la Policía de Nogoyá en la sede de ATE, en calle 25 de Mayo, entre España y Tucumán, donde se aloja, pero no fue encontrado. Finalmente, fue divisado movilizándose en un vehículo, y al ser interceptado por la fuerza de seguridad se constató que tenía “signos clínicos de intoxicación alcohólica”.



Las actuaciones las lleva adelante la fiscal Maite Burruchaga, de la Unidad Fiscal de Nogoyá.



La funcionaria judicial pidió la detención del dirigente sindical “dada la necesidad de efectuar con la urgencia que el caso amerita las medidas de protección ordenadas, teniendo en consideración la verosimilitud de la denuncia, la gravedad con que en abstracto se reprimen las conductas deslindadas, la necesidad de aseguramiento probatorio, como también impedir el entorpecimiento investigativo y la averiguación de la verdad”.



Adur permanecerá detenido en la Jefatura de Policía de Nogoyá hasta el 5 de octubre por un acuerdo entre Fiscalía y la defensa del dirigente sindical.



La acusación

El grave hecho que -según la denunciante de 32 años- ocurrió en la misma sede sindical de calle 25 de Mayo, en Nogoyá.



Según el relato de la víctima, Adur la invitó a dar una vuelta y al cruzar por la sede de ATE, bajaron, sin pensar ella que pasaría lo que pasó. En el interior del salón, sobre un tablón, la violó.



La mujer asustada llamó a sus amigas para contarle lo sucedido y luego denunció el hecho, ante la fiscalía en turno.



Pedido de renuncia

Consultado por Entre Ríos Ahora, el titular de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, dijo que este martes se constituirán en la sede de la seccional Nogoyá para evaluar los pasos a seguir, aunque se mostró decidido en pedir la renuncia de Adur a su cargo en el sindicato. Adur, enrolado en la Lista Verde y Blanca -contraria a la Lista Anusate, que conduce a nivel provincial-, opinión que comparte Norma Alonso, del área de Género del gremio. No obstante, los dirigentes señalaron que debe ser la conducción de la seccional Nogoyá la que adopte la medida por cuenta con autonomía de funcionamiento.



Condena por violencia de género

Adur ya carga con una condena en una causa por violencia de género que data de 2018, aunque aun así se presentó en las elecciones del gremio de 2019, y consiguió el triunfo.



El 20 de marzo de 2019, Adur fue condenado a seis meses de prisión condicional mediante un juicio abreviado que presidió el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta. El caso quedó caratulado “Lesiones leves mediante violencia de género”. Adur reconoció ante el magistrado la autoría de los hechos. Y reconoció que el 20 de octubre de 2018, aproximadamente a la hora 6,45, dice el acuerdo de juicio abreviado, “en circunstancias en que se encontraba sentada M.P., de 20 años, en la vereda junto M. C. de 17 Años de edad, en intersección de las calles España y Moreno, se acerca el incurso conduciendo un vehículo color blanco marca Peugeot 207, dominio JSO-312, y en dichas circunstancias comenzó agredirlas verbalmente, manifestándoles según refiere la denunciante ´que si queríamos dar vueltas con él´ y ante tal situación le solicitan que las dejara de molestar, luego se baja del auto diciéndoles ´así que te querés poner agresiva´ tras lo cual sin motivo alguno que lo justifique en forma intencional le aplica varios golpes en el rostro; provocándole lesiones. Lesiones que fueron constatadas por el médico de policía Julio Facello según informe de fecha 20/10/18 donde refiere que la víctima presenta contusión y hematoma en región infraorbitaria derecha”.



Esa pena condicional se podría transformar en efectiva de confirmarse en sede penal este segundo delito.