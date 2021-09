“¿Te acostarías arriba mío?”: los mensajes de un sujeto a nena de 13 años

Un hombre de 23 años fue detenido este domingo en su casa de la localidad bonaerense de La Reja, en Moreno, después de que los padres de una nena de 13 años denunciaran que la había acosado sexualmente y hasta la había convencido de tener una cita.“Te imaginas cuando nos bañemos juntos?”, “¿Te acostarías o sentarías arriba mío?”, son algunos de los mensajes que encontró la familia de la víctima en el celular de la menor, según consta en el denuncia y en que en las últimas horas fueron difundidos por el portal Primer Plano.La persona que los había enviado era Eduardo Ariel Poblete Argañaraz, un joven que sistemáticamente subía a sus redes sociales fotos y videos de coreografías con chicas de entre 6 y 13 años con las que compartía clases de danza en diferentes escuelas.Además, los denunciantes descubrieron que Argañaraz había intercambiado fotos en ropa interior con su hija y que, incluso, habían pactado una fecha para encontrarse los dos solos.Los fiscales Marcos Jesús Borghi y Lorena Pecorelli quedaron a cargo de la investigación tras la denuncia, en la que también intervinieron la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de la Mantanza y la División Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía bonaerense.Con el avance de la causa, la primera certeza fue que la nena de 13 años no había sido la única víctima de Argañaraz. Por el contrario, se trataba de un depredador serial que se ganaba la confianza de las menores no solo compartiendo bailes constantemente en sus redes para crear empatía con ellas sino que desde distintas cuentas también les expresaba su admiración y fanatismo con insistentes mensajes.El acosador había quedado expuesto y así, con todos los elementos probatorios en su poder, el juez de Garantías N°3 de La Matanza Norberto Ochipinti ordenó la detención inmediata de Argañaraz y un allanamiento en su domicilio, donde incautaron cuatro celulares, dos notebooks, una CPU, un pendrive, una tablet y cuadernos en los que guardaba anotaciones y dibujos que las víctimas le dedicaban.“Le hizo una cuenta de fans y un cumple a mi hija en plena cuarentena, de esta forma se nos metió en el corazón porque participó mucha gente y vivimos un momento emocionante. Estoy consternada, piel de gallina desde que escuché la noticia”, dijo la madre de la víctima, en diálogo con Opinión Frontal.En las próximas horas está previsto que se lleve a cabo un reconocimiento médico legal y una Cámara Gesell a la menor para determinar si fue abusada sexualmente o no por Argañaraz.