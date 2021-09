Condenan a un carnicero por prender fuego y matar a un perro, pero no irá preso

La Justicia tucumana emitió este martes un fallo inédito para la provincia, ya que César Omar Díaz fue condenado con una pena de ocho meses de prisión en suspenso por haber prendido fuego y asesinado a un perro hace casi un año en la ciudad de Alderetes.Cerca del mediodía, luego de un juicio abreviado, se estableció, tras un acuerdo entre las partes, que Díaz, carnicero de profesión, fue el autor material y penalmente responsable del delito de maltrato y crueldad animal.La jueza Isolina Apas Pérez de Nucci además determinó que el culpable deberá someterse a un tratamiento psicológico y pagarle un resarcimiento de 20.000 pesos a Mariela Alejandra Gallardo, la dueña de Rocky, el animal asesinado brutalmente.El 8 de septiembre de 2020, en medio de la pandemia, Rocky se había escapado de su casa para ir a visitar a Mora, la perra de Díaz. Cuando el joven carnicero los vio apareándose en su hogar, roció con combustible al perro y lo encendió, causándole una muerte horrible. Incluso dañó a su propia mascota, quien había sido salpicada con la nafta. Según quedó indicado en el jucio, el episodio fue entre las 23.30 y las 23.50 de aquel día.“Reconozco que lo que hice estuvo mal. Les pido perdón a la señora Gallardo y a todas las asociaciones de perros”, expresó el condenado antes de escuchar su sentencia, aunque Gallardo aclaró que "sus disculpas no van a hacer que el perro reviva".El fiscal Marclo Leguizamón, por su parte, destacó que fue "la primera condena por maltrato animal" en Tucumán y "de las pocas en el país"."La idea que tenemos en este Ministerio Fiscal es que hechos tan aberrantes como este, de crueldad animal, no queden impunes y darles una salida de calidad.La fiscalía de Leguizamón tiene "otras causas de maltrato animal, dos de las cuales son muy crueles y serán llevadas a juicio".Dentro de estas últimas, una es la que se convirtió en la primera causa en la que se dictó una prisión preventiva por crueldad animal en el país.A fines de julio de este año, un joven de 23 años fue denunciado por haber asesinado a golpes a un perro. La jueza Carolina Ballesteros había considerado que "el acusado podía fugarse o entorpecer la investigación"."Es la primera resolución de estas características y marca un antes y un después que demuestra que ya no queremos más víctimas de este tipo de hechos tan aberrantes. Era el momento de decir basta, y de esta manera se ha marcado un hito dentro de nuestra jurisprudencia", destacó en ese momento el fiscal Carlos Picón, durante la audiencia.Por su parte, Leguizamón había dicho: "Estamos ante un precedente histórico para Tucumán y posiblemente para Argentina en el tema del maltrato animal, de este modo se ha dado un claro mensaje sobre cómo debemos proceder como sociedad ante este tipo de violencia que no debe ser tolerada".El hecho ocurrió el pasado 8 de junio en la ciudad de Lastenia, una localidad ubicada a 8 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Ese día, un testigo grabó el momento en que el acusado agredía de distintas formas a un perro.