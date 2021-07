Familiares y amigos Calleja exigieron “una condena firme” para los acusados

Pedido de justicia

Bajo la consigna “Paraná pide justicia”, familiares y amigos de Gonzalo Calleja marcharon hacia Tribunales para exigir celeridad en el juicio y condena efectiva para los acusados del crimen del joven contador hallado muerto hace once días.“No tenemos muchas novedades del caso, de todos modos, les agradecemos a los fiscales y a la Policía por todo el trabajo que vienen realizando”, relató la novia de Gonzalo Calle, Sofía aDurante la concentración, Sofía manifestó su rechazo a “la decisión del juez de otorgarle prisión domiciliaria con tobilleras electrónicas a los detenidos. Se trata de personas muy peligrosas y los vecinos de barrio tienen miedo de hablar y se puede entorpecer la causa de mil maneras”.Por otra parte, Sofía relató que “el día a día ahora es casi imposible, con Gonzalo siempre hablábamos de progresar y algún día poder tener una casa juntos”.Sobre los detenidos, la novia de Gonzalo expresó: “Queremos una condena justa y firme. (Los detenidos) son personas que ni siquiera deberían estar en la calle porque todos tenían antecedentes”.Familiares y allegados por joven asesinado de un disparo en la cintura. El crimen de Leonardo Podestá, ocurrió el 14 de noviembre, cuando el joven fue hallado sin vida en la zona del totoral, en calle Valentín Déniz al final del barrio Cáritas, más precisamente en el área de bañados. La víctima de 20 años tenía un disparo en la cintura.Al respecto, su padre Mario indicó aque “se cumplieron ocho meses y estamos sin justicia. Es muy triste que todo esto siga pasando. Nosotros sabemos quién lo asesino, pero sigue suelto y no estuvo ni un día preso”.“Lamentablemente cada vez hay más hechos de este tipo, tiene que haber penas duras ejemplares para que no ocurran más estos crímenes”, sostuvo Mario.“No sabemos por qué esta persona está libre, es el único imputado”, culminó.