Periodista fue a comprar dólares para irse al extranjero y lo mataron

Conmoción en Mendoza por el asesinato de un periodista de 30 años llamado Luziano Moreno. Según informaron el hecho sucedió cuando el cronista fue a comprar dólares para irse a vivir a España con su novia.



El joven había acordado un encuentro en el centro de Mendoza con Pablo Lorenzo Rivas Stewart, de 28 años, ex empleado judicial de San Rafael y hermano de la ex reina de la Vendimia 2008 de esa ciudad, Carla Rivas Stewart. Luciano fue al encuentro con el fin de comprar dólares porque pensaba radicarse en España con su novia, pero la situación tomó un giro inesperado, hubo una discusión, un forcejeo y Rivas terminó matando a Moreno a puñaladas.



El hecho ocurrió en el barrio Bombal, una zona repleta de oficinas y muy transitada porque está a pocas cuadras del Parque Cívico de Mendoza. Gracias a un vecino que pudo visualizar la situación por la ventana de su departamento y alertar a la policía, las autoridades lograron detener al asesino.



Tras el ataque, la víctima, malherida, alcanzó a arrojar las llaves del auto por la ventanilla, pero el agresor las recogió y condujo hacia el oeste de Godoy Cruz, con la víctima aún en el interior del auto, un Volkswagen Fox blanco. Rivas Stewart quedó detenido minutos después, cuando intentaba descartar el cuerpo de la víctima. Las autoridades encontraron dentro del auto un bidón de combustible, por lo que se sospecha pretendía prender fuego con su víctima en el interior.



Según informó Clarín, uno de los investigadores policiales detalló: “El sospechoso estaba en una crisis de nervios y le dijo a los policías que no sabía dónde estaba, porque lo acababan de asaltar”.



Sin embargo, para la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, Rivas Stewart había planeado antes el asesinato del periodista por esta razón lo imputó por el delito de “homicidio criminis causa”, como acusado de matar para ocultar un delito, en este caso un robo de 4 millones de pesos.



En diálogo con Canal 9 Televida, Julieta Peralta, la novia del periodista habló tras el crimen: “El Lucho era un ser muy especial, muy bueno, lleno de bondad. Te entregaba todo, la vida, es eso lo que hizo conmigo. Me dio todo, todo lo mejor de él me lo dio”.



“Nosotros teníamos planeado irnos en octubre a España y me arrebató todos los sueños que tenía con él, por plata. Luziano cuando tenías un problema o necesitabas algo, él te daba todo lo que tenía para ayudarte. Todo el mundo lo amaba porque era lo más bueno que podía existir”, agregó Peralta.