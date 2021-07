Intentaron engañarla con una supuesta ayuda económica del gobierno

Según contó, al final del mensaje decía que si quería más información envíe “consulta”, lo que efectivamente realizó, ya que ella no es del rubro gastronómico.



“Luego de mandar el mensaje me llamaron desde el Nro +54 9 3436 10-7568, diciendo que me habían anotado, (encima que ni siquiera sabían mi nombre) para un bono de 23.000 pesos, ya que me había anotado en el IFE anterior y lo habían rechazado. Para esto ya me dijeron que tenía que dirigirme a un cajero del banco donde tenga dinero y ahí, me iban a pasar un código para que yo ingrese y me de unos tickets”, contó la mujer a 03442.



Más allá de hacer caso a las indicaciones, la víctima de este intento de engaño le dijo al supuesto empleado del Ministerio, que tenía solo cuenta de banco en la cual pago mi facultad donde ella deposita solo para transferir, por lo que el sujeto que estaba al teléfono le dijo que no servía, ya que tiene que ser una cuenta activa, que reciba sueldos, jubilaciones o demás.



Cuando le expliqué que no tengo ninguna cuenta de esas, me dijo que entonces no iba a ser posible, que lo lamenta.



“Yo le expliqué que tengo todas las tarjetas de recarga (las cuales todas tienen cbu) que servían si era para enviar dinero. Y me respondió que no, que tiene que ser una cuenta activa. En fin, lo que querían era retirar el dinero de mi cuenta (si tuviese), como tantas otras veces han estafado a tantas otras personas”, finalizó la joven estudiante. (03442)