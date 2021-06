Video: motociclista chocó violentamente contra un auto y luego intentó huir

Video: Motociclista chocó violentamente contra un auto e intentó huir

Ocurrió a las 22:24 del viernes, en la intersección de Av. Belgrano y calle Entre Ríos, de Chajarí.



Un automóvil cruzaba con paso habilitado y una motocicleta que circulaba por la avenida a alta velocidad, lo impactó en la parte delantera. Según se aprecia en el video registrado, el rodado de menor porte carecía de luces.



Producto de la velocidad que llevaba, la moto no alcanzó a frenar, impactando contra el auto. El conductor salió despedido sobre el automóvil Peugeot línea 3008, conducido por una profesional médica que se trasladaba a una emergencia en el hospital.



El cuerpo del joven quedó tendido a varios metros, sobre el cantero central del boulevard.



A pesar de la violencia del impacto, el conductor de la moto se levantó de inmediato y pasó corriendo delante del vehículo que se detuvo. El muchacho levantó la moto que había quedado tirada a un lado del vehículo y la lleva "de tiro", tratando de fugarse del lugar del hecho, aunque no pudo hacerlo. Estado de salud del motociclista Al lugar llegó personal de enfermería que trabajó en conjunto con el área de Tránsito de Chajarí. El test de alcoholemia le dio negativo. Tampoco se registró que haya estado bajo influencia de drogas.



El joven no presenta fracturas ni lesiones graves, sólo una fisura entre los dedos de una mano y fuertes dolores.



Fuente: La Fusta