Mató a su hijo de 13 años, huyó y se suicidó: sería venganza contra su esposa

Un hombre asesinó a su hijo de 13 años. Después huyó y a 90 kilómetros del lugar se quitó la vida. Ocurrió en la pequeña localidad de Gobernador Gregores, en Santa Cruz, una población que no sale de su asombro y horror por el hecho.La localidad está ubicada en el departamento de Río Chico y tiene algo más de 7.000 habitantes. Allí Alexis Sainz, de 39 años, asesinó el domingo por la tarde a su hijo Felipe, en su domicilio de la calle Antonio Fernández 1135.Después huyó y fue encontrado muerto camino a una mina donde trabajaba: se había suicidado, según las pericias realizadas por las autoridades.El hecho se produjo cuando la madre del chico había viajado a la localidad de Piedra Buena para acompañar a su padre que estaba enfermo. La pareja tenía problemas últimamente y por eso la justicia no descarta que se haya tratado de un “femicidio vinculado”. Es decir, que el hombre haya cometido el crimen para hacerle daño a la mujer.El domingo a primera hora la madre comenzó a llamar al chico, pero no le contestaba. Ubicó a una vecina (que además era madrina de Felipe), quien se acercó a la casa, ingresó y se encontró con el peor escenario: el chico tirado en el suelo en una habitación asesinado y con una herida de bala.Allí comenzó el operativo policial. Poco después un peón de estancia reportó la aparición de un auto con una persona muerta en su interior.Estaba a 90 kilómetros de su casa, camino a una planta minera donde trabajaba. Tenía un balazo en la cabeza por lo cual la policía comprobó rápidamente que se había quitado la vida tras asesinar a su hijo, publicóEl artículo 80 inciso 12 de Código Penal tipifica al femicidio vinculado como la conducta de quien mata con el propósito de provocar a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en términos del inciso primero (ascendiente, descendiente, cónyuge o excónyuge o persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja).Si bien la norma no especifica el género de los sujetos activo y pasivo cuando el autor es un varón y la persona a quien se pretende causar un sufrimiento es una mujer se tratará de un femicidio vinculado. Las autoridades creen que se está en presencia de un delito de esa naturaleza.