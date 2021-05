Joven ebrio chocó contra una columna de metal y fallecieron dos de sus amigos

Dos chicos de 18 y 19 años murieron luego de que el Audi A4 que manejaba un amigo chocara contra una columna metálica en Camino de los Remeros, en Tigre. Tras el accidente fatal, el control de alcoholemia reveló que el conductor, de 19 años, tenía 1.39 gramos de alcohol por litro de sangre."Nunca vi algo así: Iba muy rápido. Arranco el guardarraíl", confiaron fuentes de la investigación a Clarín.El accidente ocurrió esta madrugada, en el Camino de los Remeros y avenida Santa María, en la localidad de Rincón de Milberg, alrededor de las 4, en un horario en que no se puede circular por las restricciones de la pandemia.Las víctimas fueron identificadas por fuentes policiales como Franco Rossi y Joaquín Alimonda, de 18 y 19 años años respectivamente.Una de los chicos muertos iba sentado en el asiento del acompañante del conductor y el otro, en la parte de atrás, junto a un cuarto amigo, también de 18 años, que "no sufrió heridas", dijeron las fuentes.El conductor, identificado como Joaquín Duhalde Bisi, de 19 años y que vive en el barrio privado El Atardecer, fue detenido acusado de doble homicidio culposo.El conductor apenas sufrió heridas leves y las fuentes especulan que la fiscal Laura Capra, de la UFI de Benavídez en turno este fin de semana, "podría imputarle un delito aún más grave"."Dijeron que estaban en la casa del conductor, tomando pero, probablemente, vinieran de otro lado", explicaron las fuentes mientras indicaron que se intenta reconstruir lo sucedido esta madrugada.El test de alcoholemia que le hicieron tras el accidente, reveló que Duhalde Bisi tenía el triple de acohol en sangre de lo permitido."El coche es del padre del detenido", subrayaron las fuentes consultadas aunque no precisaron si se lo sacó o el chico tenía permiso para manejarlo.