Robaron un celular y en minutos sacaron un crédito de 100.000 pesos

La inseguridad y la delincuencia no dan tregua en Córdoba y se va aggiornando a los tiempos que corren. Una modalidad que no es novedad, es la de sustraer teléfonos celulares de los locales y transferirse el dinero de las cuentas de Mercado Pago. Esto sucedió en una pizzería de Nueva Córdoba, pero lo más grave fue que los delincuentes también solicitaron un crédito de 100.000 pesos.



El hecho ocurrió en cuestión de minutos en el local de Pizza Alla Pala, ubicado en la esquina de Estrada e Independencia, y quedó filmado. Según se puede ver en las imágenes a las que accedió Vía Córdoba, el delincuente se encontraba frente al mostrador esperando que los empleados se distraigan para sustraer el teléfono. En un momento, cuando no lo ven, mete la mano, se lleva el celular y se va del local.



“Es la segunda vez que nos roban el celular en la tienda. En la primera ocasión lo teníamos cerca del Posnet y de la computadora con la que facturamos entonces decidimos cambiarlo al otro sector del mostrador donde el acceso es más difícil”, explicó a Vía Córdoba, Diego, dueño del local.



Y detalló: “En este caso la persona estuvo siete u ocho minutos, pidió una pizza, dijo que estaba esperando a su novia y sustrajo el celular. Nosotros nos dimos cuenta dos horas después”.



Ese tiempo fue más que suficiente para que los delincuentes logren hacerse de 125 mil pesos. Es más, según los registros tardaron unos siete minutos en quedarse con todo ese dinero y realizar tres transferencias.



“Cuando nos dimos cuenta, bloqueamos el teléfono. Compré uno nuevo y cuando lo estoy configurando veo que la aplicación de Mercado Pago estaba sin dinero. Me fijo el movimiento y se había transferido unos 25.390 pesos a una cuenta de un tal Lautaro Ariel Cabanillas. Después solicitó un crédito de 100.000 pesos y también se lo transfirió”, relató Diego.



A través de la web de Mercado Pago pudo realizar una denuncia y también hizo lo propio en la Unidad Judicial Nro. 4. La misma fue calificada como hurto seguido de delito informático.