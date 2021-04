Mechera robó prendas de vestir de una vidriera en Paraná y huyó

Una mujer, ingresó un local de ropa, ubicado en la zona céntrica de la ciudad y sustrajo prendas de vestir. El hecho sucedió alrededor de las 19:30 de este jueves.Al momento del robo, la damnificada escuchó “ruidos” y al observar que pasaba, se dio cuenta que una “mechera”, ingresó al negocio y le sustrajo dos prendas, un Sweaters y un pantalón de jean, equivalente a una suma de $9.000, supoUna inspectora municipal que cumplía sus funciones en la zona, relató a este medio que “escuché a una mujer que gritaba, cuando me acerqué al lugar, la dueña del negocio me dijo que le habían robado. Enseguida llamé al 911 pero no pude ver quien fue la malviviente”.En el lugar del robo hay una cámara de seguridad. “Mañana la policía va a venir y va a revisar la filmación”, indicó la trabajadora.La denuncia fue radicada en la Comisaria Primera.