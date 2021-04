Le apuntaron con un arma y robaron: "Iba a comprar mi remedio para el corazón"

"Giré en una calle para agarrar Güemes y ahí me encuentro con dos personas, uno me pone un arma de fuego, me sacan la plata que llevaba para comprarme un medicamento. Tengo un stend y estaba necesitando el medicamento para el corazón", dijo a Elonce TV Abel Arnaldo Bustamente.



Detalló que, de los dos delincuentes, "el más grande era el que me apuntaba y el más chico de físico era el que me empezó a palpar y revisar, es el que me sacó billetera".



El hecho ocurrió el miércoles aproximadamente a las 19.



El hombre no sufrió violencia física, aunque él no opuso resistencia: "Le entregué todo, me sacaron la plata y se fueron", mencionó el hombre.



Dijo que estos sujetos, cuando él quiso hablar, "decirle que esa plata que llevaba era para mis remedios, me dijeron que no hable. Me quedé calladito porque estoy operado de corazón". Agregó que a su teléfono celular no se lo robaron "porque lo tenía abajo del pañuelo con el que bailo zamba, por suerte no se dieron cuenta".



Al mismo tiempo, pidió a la comunidad "si alguien tiene pastillas de Corbis 5 y le las puede donar, les agradecería, porque me sacaron el dinero que tenía para adquirirlo".



Contó que "no hizo la denuncia" porque considera que "es perder tiempo, porque no se iba a conseguir nada".



No es la primera vez que le ocurre. En la otra ocasión le llevaron además de dinero, celular, dijo.



Para ayudar a Bustamante, comunicarse al 3435109990.



Elonce.com.