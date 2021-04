Hallan maniatado en una bolsa el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida

El cuerpo de Marcela Analía Maydana, una mujer de 44 años que era buscada de forma desesperada desde el sábado pasado, fue hallado este miércoles por la noche en la zona de Recreo Sur. Según adelantaron fuentes judiciales, el cadáver estaba maniatado y adentro de una bolsa. Por este nuevo femicidio en territorio santafesino, fue detenido el hombre que era ex pareja de la víctima.



Maydana era intensamente buscada desde el sábado por la noche, cuando salió de su casa por última vez. Desde un principio, su hijo Agustín sospechó de la ex pareja de la mujer, que según su testimonio a varios medios de Santa Fe la amenazaba y la hostigaba "todo el tiempo".



"La ex pareja de mi mamá tenía una medida de restricción por el continuo acoso. Se vieron el sábado pasado", relató Agustín antes del hallazgo del cadáver de su mamá en Recreo.



Familiares de la víctima confirmaron que el cuerpo hallado este miércoles por la noche en Recreo Sur, corresponde a Marcela Maydana. Hasta allí llegaron varios móviles policiales y el fiscal de esta caso, Marcelo Fontana.



De acuerdo a lo que pudo reconstruir la Fiscalía con datos proporcionados por los familiares, Marcela llegó de su trabajo de cuidadora de ancianos el sábado por la tarde y volvió a salir horas después. Su actual pareja recibió el último mensaje de su teléfono celular a las 22.30.



Según publica el sitio Aire Digital, a la 1 de la madrugada del domingo pasado, su hermana recibió un mensaje de Marcela que solo decía "Felices Pascuas". Se investiga si fue enviado por ella o por su asesino.



Maidana había pedido un remis para la mañana del domingo de Pascuas. El remisero llegó a su puerta a la hora convenida, pero la mujer nunca salió. Por eso, asentó un aviso en la comisaría.



Horas antes del macabro hallazgo del cuerpo de Marcela, sus familiares y amigas realizaron una marcha frente a la comisaría de Recreo para exigir que se acelere la búsqueda. El final, otra vez, fue el peor.



Su ex pareja y principal sospechoso del femicidio, César Pérez, fue allanado y luego detenido. Lo trasladaron a una dependencia de Santo Tomé. Le secuestraron su teléfono celular, que fue enviado a peritar.