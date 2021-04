Denuncia violencia de género por parte de su ex pareja: “Quiero que esté preso”

Carla, una mujer que vive en San Benito, denuncia reiterados hechos de violencia de género por parte de su ex pareja. También ataca a su familia y actual novio. Han radicado varias denuncias en su contra y el acusado tiene un dispositivo dual.“Estando con mi ex pareja siempre sufrí violencia de género. Una esperaba que cambie y que se termine, pero siempre fue así. Radicamos denuncias y él tuvo la intervención de la municipalidad de San Benito”, expresó aCarla.“En enero del 2020 decidí separarme definitivamente y me fui de la casa donde vivíamos juntos, sabía que ahí no iba a estar tranquila. Desde ese momento hasta el día de hoy me ha acosado y maltratado”, dijo, y agregó que un día su ex pareja la estaba esperando en la parada del colectivo que se toma para ir a trabajar, “me quiso sacar el celular y forcejeamos. En ese momento llegaron unos compañeros de trabajo y él se fue”.Carla trabaja en una comisaría policial.“Hubo varios casos de violencia, hostiga a mi novio y a mí por mensajes. Cambie de numero de celular para que deje de llamarme. Nos quemó un auto y gracias a dios que no estamos hablando de un homicidio”, indicó.El hombre tiene medidas de restricción y coerción, también tiene el dispositivo dual. “Hace unos días, entando en mi trabajo, se activó dos veces el dispositivo. Quiero que este preso porque esto no se va a terminar nunca. Siempre hace lo que quiere”.“Ya no se a quien recurrir, pedí ayuda en todos lados. No sé qué necesitan para controlarlo y que nos deje vivir tranquilo”, pidió angustiada al finalizar. Elonce.com