Hallaron golpeada a una mujer en cercanías a Ruta 18: investigan si fue abusada

Una mujer, oriunda de General Campos, fue hallada tirada cerca del cruce de vías de la ruta provincial 18 durante la madrugada de este sábado. “Estaba tan golpeada que no se podía mover”, indicaron allegados a la investigación. Se investiga si podría haber sido abusada por dos hombres.“Es un hecho de instancia privada, y debido a las características del mismo y por obvias razones, no puedo aportar más datos que decirles que se está trabajando desde el primer momento en tratar de esclarecerlo”, comunicó ael subjefe de Policía San Salvador, Mario Orrego, al indicar que la fuerza se mantiene a la espera de las medidas que disponga la Justicia.La persona, que es una mujer mayor de edad oriunda de General Campos, “se encuentra bien y ya está en su casa”, resaltó el funcionario policial.Orrego confirmó aque la víctima había sido golpeada y remarcó que ya fue contenida. El funcionario prefirió no brindar mayores datos, pero aclaró que se avanza en la investigación del caso.En las redes sociales, en tanto, una familiar de la víctima, afirmó: "Dos basuras la destrozaron, tanto física y psicológicamente, esto no tiene que quedar impune”.“Exigimos justicia, que se investigue y que les caiga todo el peso de la ley a los responsables de tan aberrante hecho", manifestaron en un texto al que accedióEn el comunicado también pidieron la colaboración de testigos que hayan estado en cercanías al lugar donde la mujer fue hallada en horas de la madrugada de este sábado en el cruce de vías de la ruta provincial 18, en jurisdicción de General Campos.Si bien desde la Policía afirmaron que la víctima se encuentra bien, esta persona indicó que "su estado es delicado".