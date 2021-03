Utilitario tuvo inconveniente con el freno de mano y provocó choque en cadena

Un accidente de tránsito ocurrió este viernes por la noche en Avenida Zanni y Santos Domínguez, de Paraná.



Según se informó a Elonce TV, un utilitario Nissan blanco, que estaba estacionado sobre el carril norte-sur, tuvo un inconveniente en su freno de mano y se fue marcha atrás. De esta manera, impactó contra un Volkswagen, dentro del cual venía una pareja. A su vez este último auto chocó contra una Fiat Fiorino que estaba adelante.



La joven expresó a nuestro medio que “estoy bien, con un poco de adrenalina por el golpe, pero bien. El impacto fue fuerte. Estábamos parados, esperando que el semáforo de verde y nos golpeó la camioneta. Como adelante había una Fiorino, por el impacto, la chocamos”.



El conductor del auto, en tanto, remarcó que “el dueño de la Nissan demoró en llegar, no tiene seguro. Íbamos para el lado del centro, justo habíamos parado en el semáforo. Escuché que tocaron bocina y cuando me di vuelta para mirar me impactaron de atrás. Me sorprendí porque está al revés, parece que vino del carril contrario”.



El sub comisario de Comisaría Tercera, Sebastián Duarte, manifestó a Elonce TV que “no hubo personas lesionadas. A la camioneta utilitaria se le soltó el freno de mano y se fue marcha atrás. Pudo haber sido peor el hecho, pero gracias a Dios no hay lesionados, solo daños materiales”. Elonce.com