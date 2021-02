Insólito: mujer chocó varios autos, volcó, salió del rodado y mordió a policías

Según confirmaron fuentes policiales a NA, el hecho ocurrió este sábado alrededor de las 6:00 en el cruce de Juan B. Justo, Beláustegui y Artigas, en el barrio porteño de Vélez Sarsfield, cuando la mujer que iba en un Fiat Siena, por motivos que se desconocen, embistió a otros vehículos que estaban estacionados en el lugar.Al bajarse del auto, y según las fuentes, la mujer que estaría alcoholizada, comenzó a gritar: "Me quieren robar, me quieren robar".Inmediatamente después, atacó a mordiscos a la mujer policía que fue a asistirla.En ese momento, otro policía se acercó a auxiliarla y también fue atacado por la mujer.Ambos agentes fueron atacados en sus brazos derechos, y se informó que las lesiones son leves.Las fuentes comentaron que antes de chocar a otros vehículos estacionados, la mujer impactó en el costado a un Fiat Siena que circulaba por la avenida Juan B. Justo, en dirección a Beláustegui.El conductor de ese auto le tocó bocina para que frenara y poder solicitarle los datos pero la mujer se dio a la fuga a gran velocidad y ahí fue cuando impactó contra la parte trasera de un Peugeot 207 que era conducido por un efectivo policial que se retiraba de franco de servicio, y quien resultó lesionado.A raíz de ese impacto el Siena en el que iba la mujer volcó y colisionó contra otros dos autos que estaban estacionados (un Peugeot 208 y una Berlingo).Al lugar arribó una ambulancia del SAME y derivó al efectivo que estaba en su auto con "latigazo cervical" al Hospital Álvarez, y atendió a los otros dos que fueron mordidos.Trabajó en el lugar, personal policial de la Comisaría Vecinal 11A.La causa se investiga en la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 25 a cargo del fiscal Néstor Maragliano, quien dispuso el secuestro de dos Fiat Siena, un Peugeot 207, un Peugeot 208 y una Citroen Berlingo.NA