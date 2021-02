Un hombre desaparecido en Buenos Aires podría estar en Gualeguaychú

Marcelo Pérez tiene 59 años y hasta su desaparición vivía con su madre en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Tiene dos hijos y una hermana que se ha puesto al frente de la búsqueda iniciada el pasado 15 de enero cuando desapareció de la vivienda.



Andrea Pérez contó que “él desapareció el 15 de enero cerca de las once de la noche, el día anterior se volvió de su trabajo porque no se sentía bien, le dolían mucho la piernas, estaba descompuesto pero no quiso ir al médico, el vive con mi mamá que es una persona mayor, al otro día empezó a decir incoherencias, yo intenté llevarlo al médico pero tampoco quiso, es un hombre de 59 años y no lo pude obligar. Aparentemente lo dejé durmiendo cuando me fui, pero esa misma noche se fue. Las cámaras lo visualizan en Hurlingham ese viernes a la noche y desde ahí no sabemos más nada, lo buscamos en hospitales, policía, morgues, plazas, iglesias por la noche y nada. Lo único que tenemos es que se podría haber ido a Gualeguaychú, el siempre estuvo relacionado a los caballos, era cuidador, corrió carreras y nos dijeron que podría estar en el Hipódromo de allá así que viajamos pero no pudimos dar con él. Mi mamá está destruida nosotros somos familia los tres y ya no sabemos dónde buscar. Estamos destruidos buscando, así que pido por favor que me ayuden”, relató la mujer.



Al ser consultada sobre la información que tenían de su paradero en nuestra ciudad, Andrea explicó que “una persona que vive en San Martín y viaja uno o dos veces por semana a Gualeguaychú porque trae caballos para correr en San Isidro, dice que lo vio allá y las personas que le dieron albergue en una caballeriza para dormir, le dieron mi teléfono. Ellos contaron que en un momento de lucidez que él tuvo les dijo que tenía una hermana en Buenos Aires y les dio mi teléfono. Así que esta persona me llamó y me dijo, nosotros viajamos urgente pero no lo encontramos. El incluso atestiguó ante la policía lo que sabía, pero la gente de Gualeguaychú asegura que acá no hay nadie, dicen que un tal Tonga fue el que le dio albergue, comida y demás, pero cuando lo hablamos se enojó mucho y dijo que lo dejáramos de molestar que ahí no había nadie. La verdad no se qué pensar, porque ese testigo me dio datos muy precisos de mi hermano que solo nosotros sabemos. Ahora la fiscalía está evaluando poder viajar a Gualeguaychú con el testigo para que marque el lugar donde lo vio y las personas con las que habló. El no tiene inconvenientes, está dispuesto a viajar”, aseveró.



Por último Andrea expresó que “ya no nos queda lugar para recorrer y buscar, el se fue con lo puesto, dejó todas sus pertenencias, hasta el documento y la puerta sin llave. El tiene dos hijos y todos lo estamos buscando, sobre todo la familia. Yo soy la que insisto todos los días, llamando, preguntando y activando la búsqueda, estamos desesperados”.



Quienes puedan aportar datos comunicarse al número gratuito 147 o con la policía local. (Radio Máxima)