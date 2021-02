Anularon perpetua por un crimen: defensor solicitará la excarcelación del joven

La Cámara de Casación Penal de Paraná dictó una sentencia implacable ante los errores cometidos por un tribunal, dos fiscales y una abogada defensora que intervinieron en el juicio por homicidio contra un joven de 24 años que terminó condenado a prisión perpetua por el asesinato de su abuelo.Marcela Badano, Hugo Perotti y Marcela Davite anularon el fallo que envió a prisión de por vida a Fernando Moreyra por el homicidio de Francisco Coronel. Los jueces analizaron el expediente y observaron una sentencia escueta y mal fundamentada, una acusación pública acotada a una versión y una defensa ineficaz que dejó al imputado en estado de indefensión, dio a conocer“Esa condena que impuso una pena a prisión perpetua fue revocada en Casación, por lo que se anula la condena y hay que hacer un nuevo juicio”, comunicó ael nuevo defensor de Moreyra, Patricio Cozzi.El letrado, que asumió la defensa la semana pasada, indicó que lo primero en solicitar al Tribunal de Casación fue “la revisión de la prisión preventiva porque Fernando está detenido como medida cautelar, para proteger el proceso, y ya lleva más de tres años de prisión preventiva, violando todo el lapso temporal para lo cual se dispuso esta medida”.“Mi asistido está en prisión preventiva esperando que termine el proceso y el plazo razonable es un derecho que él tiene”, argumentó Cozzi al comentar que este viernes se conocerá si el Tribunal de Casación hace lugar o no al pedido de excarcelación, o en su defecto, la domiciliaria.“Con la pandemia los tiempos se alargaron, pero es inaudito que Fernando lleve más de tres años de prisión preventiva, además, es ilógico frente a un sistema de derechos y garantías como el que tenemos”, apuntó el defensor.“El Código Penal establece un máximo de un año y medio de prisión preventiva y a lo sumo, una prórroga de seis meses más. Fernando lleva preso tres años y tres meses, lo cual es algo totalmente inaudito”, remarcó.“Espero que nos den la excarcelación o la domiciliaria porque una persona no puede estar preso preventivamente durante tres años, por lo cual lo tienen que sacar del penal de Victoria, donde está alojado”, agregó Cozzi.“El Tribunal de Casación entendió que no se hizo lo suficiente para intentar arribar a la verdad con elementos respecto a la actuación de todas las partes, como así también del tribunal, por eso anula todo el proceso y solicita un nuevo juicio y una nueva sentencia”, indicó el abogado defensor.“Hay que hacer un juicio nuevo para averiguar la verdad, quién efectivamente mató al abuelo, por qué y cómo, pero mientras tanto, Fernando no puede estar en prisión preventiva”, remarcó el letrado.El crimen ocurrió al atardecer del 7 de noviembre de 2017, en medio de una pelea familiar en calle Darwin del barrio Nueva Ciudad, en Paraná. Coronel discutía con su hija Teresita y su nieta C.O., quien lo golpeaba con un palo. Según la Fiscalía, Moreyra, de 24 años, se sumó a la gresca con un arma de fuego y le disparó en la cabeza a su abuelo, quien murió en el acto. Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, el hombre recibió el impacto de bala en la puerta de su casa y los familiares lo habrían "entrado", tras el hecho, a la vivienda.