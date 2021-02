Triple crimen en Paraná: un testigo clave fue detenido en Corrientes con droga

Pieza clave en la instigación

Hipótesis de un ajuste proveniente del narcotraficante

Continúa prófugo Victor Barreto

Prisión domiciliaria para el conductor de la moto

Los caminos de la investigación del triple crimen ocurrido en Paraná, el pasado 15 de noviembre del 2020, comenzaron a abrirse y la policía continúa investigando lo sucedido para esclarecer el hecho. Ese domingo, Laureano Morales, de 20 años; Germán Herlein, de 32; y Cristian Barreto, de 43 años, fueron asesinados a balazos en calle Las Camelias, entre Ovidio Lagos y Mihura. El único sobreviviente del hecho fue Víctor Barreto, quien corrió y se cayó entre los yuyos.Esa misma noche del 15 de noviembre, unas horas después de ocurrido el triple crimen en el barrio Los Paraísos de Paraná,Según se supo, Luna es unEl paradero del ex empleado municipal, fue un misterio hasta el 21 de diciembre, cuando fue detenido en Corrientes con un cargamento de droga (marihuana).l, publicó diario. Esperan que sea trasladado a la capital entrerriana para que aporte datos a la causa.El 20 de diciembre de 2020, Luna iba junto a otro hombre a bordo de un utilitario Renault Kangoo por la ciudad de Corrientes, con 120 kilos de marihuana. En el recorrido se toparon con un operativo policial de rutina sobre la avenida Medrano y calle Lavalle. El conductor esquivó el procedimiento, los policías notaron la maniobra evasiva y emprendieron la persecución.Al revisar la camioneta Kangoo marca Renault,. Desde entonces, Luna quedó arrestado en Corrientes, a disposición de la Justicia Federal., apuntado como proveedor de drogas de la organización liderada por Luis Paz, preso en la cárcel de Rawson y padre de Martín "Fantasma" Paz, asesinado en septiembre de 2012 en Rosario en un crimen que derivó en el juicio y condena al núcleo duro de Los Monos.Personal de la División Homicidios siguió trabajando sobre las pruebas recolectadas, pero también con distintas averiguaciones.En este sentido surgió el nombre de Luna, de quien nada se sabía desde la noche del triple homicidio.. Un dato apunta que sería el encargado de cruzar la droga en una embarcación desde Paraná hacia Santa Fe y viceversa.Por estas horas la Fiscalía y la Policía están rastreando el paradero de Víctor BarretoDijo que estaba viviendo en Nordelta, pero por estos días no se sabe dónde está. Tratan de localizarlo para que vuelva a declarar.En la causa está claro que Barreto y sus familiares son quienes pueden esclarecer el hecho y llegar a los autores materiales e intelectuales del triple homicidio.Por ejemplo, un elemento fundamental serían las claves de los celulares de las personas asesinadas. Se trata de aparatos Iphone cuya información no ha podido ser extraída con la tecnología que se utiliza para los teléfonos comunes. Y la familia no quiere aportar las contraseñas, se informó a UNO.El pasado 22 de diciembre, Ramiro Colman, un joven de 23 años, que se domiciliarían en el barrio Paraná Quinto fue detenido,Un día después, la Jueza de Garantías Paola Firpo, dispuso dictar la prisión preventiva en la cárcel de Paraná, por el término de 30 días.Tras un mes de prisión preventiva en la Unidad Penal,Con pruebas que lo complican, el joven sostendrá su inocencia. Mientras, aún no hay rastros del sicario que iba de acompañante en la Honda Tornado y descargó una veintena de tiros contra las víctimas.