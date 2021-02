Estafa financiera: “En Paraná hubo personas que invirtieron más de 10.000 euros”

Policiales Más de 30 personas afirman que empresa financiera los estafó con inversiones

Sobre la estafa

El abogado Andrés Amarilla, en representación de un grupo de damnificados, elevó una denuncia penal contra los llamados "líderes" a nivel local de la firma Global Intergold, a quienes acusa de prometer una rentabilidad por invertir una importante suma de dinero en oro, asegurando que podrían retirar tanto el capital como las ganancias a partir del 1° de enero de este año, y no cumplieron.el representante legal de los afectados, el Dr. César Jardín.“Los damnificados requieren del apoyo de la Justicia para que se les dé una solución jurídico-penal”, argumentó al dar cuenta que “en la denuncia se individualiza a las personas, y si bien en algunos casos no se cuenta con el DNI y en otros, el domicilio, sí se investiga se los puede localizar porque están conectados en redes sociales”.Según dieron cuenta, ofrecieron números telefónicos para que los damnificados amplíen la denuncia y los contactos de los “líderes” para que expliquen en qué consiste la presunta inversión piramidal.Además, “hasta que se esclarezca el caso, pedimos que les prohíban hacer presentaciones para que más personas no caigan en esta cuestión tan desagradable”.“La empresa Global Intergold prometió títulos que se iban a convertir en acciones. Y desde el año pasado, trabajé de forma intensiva durante tres meses para acercar a 18 personas, a los cuales, a la fecha, les adeudo 65.000 euros, y yo tenía una ganancia de dos millones de pesos que tampoco pude percibir”, explicó Amarrilla. “La empresa cambió sus reglas y ahora tenemos que esperar cinco años más para poder percibir nuestro dinero, lo cual es una estafa”, sentenció.“En los términos legales vimos el cumplimiento que se iba a dar como socio comercial, pero en realidad no tenía fecha, por lo que creímos en el Power Point que presentamos, el que indicaba que sería a partir del 31 de diciembre”, sostuvo el letrado en relación a la modalidad delictiva conocida como estafa piramidal.Punto aparte, acusó que tras hacer pública la denuncia contra Global Intergold, “mandaron a personas a denigrarme”. A lo cual, Amarilla desmintió que quiera sacar rédito de la situación y comentó que ya entabló relaciones con “estafados de distintas provincias de Argentina, además de Uruguay, Paraguay, México y Colombia” para ampliar la denuncia contra la firma internacional.