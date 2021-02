Estafa en las redes: compró casa por $1 millón pero el vendedor no era el dueño

A través de las redes

Una mujer de 31 años oriunda de Paraná, está desesperada porque este miércoles al mediodía, vio en carne propia que había sido estafada en su buena fe. Pagó un millón de pesos por una casa que no estaba a la venta.Vecinos de calle Provincias Unidas al 1.600 informaron a la Policía que en una vivienda había personas. Se pensó que se trataba del ingreso de ladrones, y al llegar la policía, encontró a una mujer mirando una casa que, según sus dichos, recién había comprado.La víctima había vendido hace poco tiempo una propiedad en la zona del barrio Cáritas, y con ese dinero, más una moto y un Ford Taunus, tenía intenciones de comprar una casa en otra zona de Paraná. Fue así que ofreció en las redes sociales adquirir una propiedad pagando una suma de dinero cercana al millón de pesos.A través de las redes sociales, se contactó una persona que le ofreció una propiedad en la zona de Provincias Unidas y Garrigó, de la ciudad de Paraná. Un sector comercial de la capital entrerriana que está en pleno crecimiento, y dónde las viviendas, tienen un costo muy superior al millón de pesos.La mujer, tal vez no se percató de esto, y creyó en la operación inmobiliaria dispuesta por el supuesto vendedor.Tras recorrer la vivienda (que se encontraba deshabitada), debieron ingresar por la ventana, para recorrer el interior de la propiedad, ya que el estafador dijo haberse olvidado las llaves.La víctima recibió formularios oficiales de la venta, registros (falsos), y otro tipo de documentación (apócrifa). La afectada entregó 800.000 pesos en efectivo, el Ford Taunus y una moto de media cilindrada.La mujer ingresó a la casa, y se encontraba mirando algunas dependencias internas, cuando llegó personal de la Comisaría Tercera, alertado de un aparente robo. Fue allí, que se supo que la casa vendida, había sido fruto de una operación falsa, se indicó a. Consumada la estafa, se avanzó con la denuncia, en la cual se estableció que la propiedad, efectivamente no estaba ocupada, porque el titular había fallecido y se encontraba en sucesión.La causa es llevada adelante por el fiscal Cristián Giunta, quien dispuso que personal de la Comisaría Tercera y de la División Delitos Económicos, avanzaran con la investigación para tratar de ubicar al estafador y de alguna manera recuperar el dinero mal habido, como así también el vehículo y moto entregados en parte de pago.