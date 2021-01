Capataz empujó a albañil de un edificio porque "no le gusto el trabajo"

Un capataz en una obra en construcción de City Bell, en La Plata, fue detenido este miércoles acusado de empujar a uno de sus albañiles desde un segundo piso, a cinco metros de altura, porque no le gustó cómo quedó un trabajo.El agresor, de 39 años, fue detenido en las calles 28 y 460 - lugar donde se encuentra la obra - por la Policía Bonaerense.Horas antes un hombre había ingresado al hospital de Gonnet con lesiones en todo su cuerpo producto del golpe. Cuando fue consultado por lo que pasó, contó que su capataz lo había empujado de una altura de cinco metros luego de enojarse porque, a su criterio, había hecho mal la losa superior del segundo piso.Ante esta situación, los oficiales se dirigieron hasta el edificio en construcción y detuvieron al agresor, quien cuando vio llegar a la policía se escondió detrás de unas chapas.El capataz fue puesto a disposición de la UFI N° 05 del Departamento Judicial de La Plata imputado por el delito de lesiones graves.La obra en construcción donde ocurrió el ataque.La semana pasada se conoció el caso de un albañil que atacó a una mujer embarazada, a la que acusó de haberlo dejado sin trabajo. Ocurrió en Córdoba y la víctima, aún conmocionada, contó que estuvo al borde de la muerte.Según su testimonio, el obrero, que había estado haciendo reparaciones unos días atrás, le tocó la puerta, argumentando que se había olvidado unas herramientas. Pero apenas le permitió entrar, el hombre comenzó a agredirla verbal y físicamente.“Decía que estaba enojado porque por culpa mía se había quedado sin trabajo. Vino a matarme”, relató la mujer sobre el hombre, que la tiró al piso y le tapó la nariz y la boca para que no pudiera respirar: “En ese momento me vi muerta”.Sin embargo, fue allí cuando llegó la empleada doméstica y vio todo lo que estaba sucediendo. Frente a esto el albañil soltó a la mujer, agarró sus cosas y se escapó del lugar. Al final fue detenido.