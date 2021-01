Familiares devolvieron la Playstation que ladrón había robado de una vivienda

La inseguridad reina en todos los barrios de Córdoba pero, al menos, hay algunos gestos para destacar. Todo comenzó con un robo a una familia de barrio Kennedy. Violentamente, ladrones ingresaron a su casa, reventaron la puerta y se llevaron pertenencias de todo tipo.



Con datos que fueron aportando los vecinos, la víctima logró conocer el nombre y apellido del delincuente. A las pocas horas, familiares del ladrón se acercaron hasta la casa para devolver uno de los elementos robados: la Playstation 4 que usaban los hijos de la mujer.



"Fue inesperado pero muy bueno. Los vecinos nos apoyaron muchísimo y empezaron a aportar datos, hasta que llegó la familia a casa a devolverme la Play de los chicos, era lo que más querían y lo que más nos importaba", relató.



"Estaban súper avergonzados, me pidieron mil disculpas. Yo les dije que no era culpa de ellos y les agradecí. Al que me robó no le vi la cara, solamente al familiar", agregó.



Sin embargo, pidió que siga la investigación luego de su denuncia ya que nadie le repuso el daño económico del asalto: "Tienen que devolver lo que hicieron, me destrozaron la puerta... cuando uno hace las cosas bien hay que resarcir los daños. La Justicia tiene que hacer lo suyo, yo no lo voy a hacer por mano propia, la denuncia está hecha y tienen el nombre y apellido". (El DoceTV)