Prisión preventiva para hombre que amenazó de muerte a su expareja y su hija

Un sujeto que fue detenido tras un hecho de amenazas y violación de las medidas judiciales impuestas oportunamente por la Justicia.

Se trató de Fabio Eduardo Sandoval de 56 años de edad, de la ciudad de Colón, representado legalmente por los doctores César López Molina y Ernesto Figún.



Los hechos atribuidos fueron que el día 8 de enero de 2021, aproximadamente a las 10:00 de la mañana Sandoval, circulaba en una camioneta y al pasar por el lugar de trabajo de su expareja ABA, en los baños públicos cercanos al “Puente Rosado”, ubicados sobre Avenida Costanera, se bajó del vehículo, se le acercó y le dijo “Si me hacés otra perimetral te voy a matar a vos y a tu hija”, refiriéndose a una medida de restricción dispuesta por el Juzgado de Familia jurisdiccional. Por otra parte el de enero, también en horas de la mañana cuando se encontraba circulando en una camioneta, Sandoval fue nuevamente al lugar de trabajo de su expareja y le recriminó por haber llamado a su madre, involucrándola en los problemas que ellos tenía, solicitándole que no lo haga más, y ante la negativa de la mujer de haber realizado dicha llamada, se retiró del lugar.



Las conductas fueron encuadradas de manera provisoria en los delitos de “Amenazas simples y desobediencia en concurso ideal” -primer hecho- y “desobediencia”, ambos concursados realmente entre sí y se atribuyen a Sandoval en calidad de autor material -arts. 149 bis primer párrafo, 239; 45; 54 y 55 del Código Penal-.



El Fiscal, durante la audiencia narró los indicios probatorios con los que cuenta, como ser el testimonio de la víctima, registros fílmicos de las cámaras del Balneario Inkier, secuestro de la camioneta en la cual se transportaba Sandoval, manifestaciones del imputado en ejercicio de su defensa material, informes del ETI jurisdiccional, actuaciones en trámite ante el Juzgado de Familia local-, y menciona también los indicios de riesgo procesal, en particular la reiteración de hechos de similares características por los cuales ya ha sido intimado el año pasado, agregando la importancia de resguardar los derechos de la víctima, en particular la integridad física y mental, evitando que quede inmersa en una situación de vulnerabilidad aun mayor.



Un sujeto que fue detenido tras un hecho de amenazas y violación de las medidas judiciales impuestas oportunamente por la Justicia.

Se trató de Fabio Eduardo Sandoval de 56 años de edad, de la ciudad de Colón, representado legalmente por los doctores César López Molina y Ernesto Figún.



Los hechos atribuidos fueron que el día 8 de enero de 2021, aproximadamente a las 10:00 de la mañana Sandoval, circulaba en una camioneta y al pasar por el lugar de trabajo de su expareja ABA, en los baños públicos cercanos al “Puente Rosado”, ubicados sobre Avenida Costanera, se bajó del vehículo, se le acercó y le dijo “Si me hacés otra perimetral te voy a matar a vos y a tu hija”, refiriéndose a una medida de restricción dispuesta por el Juzgado de Familia jurisdiccional. Por otra parte el de enero, también en horas de la mañana cuando se encontraba circulando en una camioneta, Sandoval fue nuevamente al lugar de trabajo de su expareja y le recriminó por haber llamado a su madre, involucrándola en los problemas que ellos tenía, solicitándole que no lo haga más, y ante la negativa de la mujer de haber realizado dicha llamada, se retiró del lugar.



Fuente: 03442