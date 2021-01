Hallaron el cadáver atado y amordazado de un jubilado en su casa

El cuerpo de un hombre de 70 años fue encontrado atado y amordazado en su casa del partido bonaerense de José C. Paz y las sospechas apuntan a que fue asesinado durante un asalto.

La víctima fue identificada como Pedro Eloy Sisi, de 70 años, y su cadáver fue encontrado en el interior de un domicilio situado en Gelly Obes al 3.900, de ese distrito de la zona noroeste del Conurbano.

Según indicaron voceros policiales citados por el diario Crónica, en el momento de ser hallado, tras una llamada a la línea de emergencias 911, el cuerpo tenía las manos y las piernas atadas, y los atacantes le habían colocado un trapo en la boca, a manera de mordaza.



En la vivienda se notó un importante desorden, por lo que se presume que el hecho fue cometido durante un asalto.

Por el momento no se habían determinado las causas de la muerte de Sisi, cuyo cuerpo iba a ser sometido a una autopsia.

En el caso tomó intervención personal de la comisaría 1era de José C. Paz y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 18, que tiene asiento en Malvinas Argentinas.