A mano armada asaltó un supermercado chino: se habría llevado la recaudación

Dos delincuentes en motos se hicieron presentes con armas en mano en autoservicio de origen asiático de Concordia y mientras uno de ellos mantenía la moto encendida el otro ingresó y violentamente le quito una mochila que tenía la cajera con dinero en el interior.



Según testigos del ilícito, el asalto ocurrió; pero desde la Jefatura de Policía aseguran que el delincuente no pudo llevarse nada porque lo corrieron.



Un motochorro, a última hora de la tarde ingresó armado, con barbijo y gorro al supermercado chino de nombre "Luna", que está ubicado en una transitada esquina de Concordia y en un rápido movimiento, se habría apoderado de una importante suma de dinero, que era de la recaudación, y se dio a la fuga emprendiendo una veloz carrera hasta la moto de su compañero que lo esperaba en marcha.



Un comerciante que atiende su negocio frente al "Luna", comentó que "dos individuos llegaron en una moto y estacionaron sobre el cordón de la vereda de calle 25 de Mayo, en ese momento bajó un muchacho y se metió en el negocio chino mientras el otro quedó esperando con la moto en marcha, hasta ahí parecía todo normal pero enseguida nomás se empezaron a escuchar gritos adentro del super".



Del mismo modo, el comerciante que estaba en la puerta de su negocio cuando ocurrió el asalto, señaló que "escuchaba gritos y en eso se ve que volaban cajones de frutas y de verduras en la puerta del superchino" y afirmó que "justo salió corriendo con algo en la mano el muchacho que había entrado. Comentaron después que había sido un asalto porque, según comentaron, el motochorro entró derecho a buscar una mochila o un bolso que tenía la cajera, una mujer china y salió corriendo. Comentaron que cuando salió corriendo iba tirando los cajones para que los chinos no lo pudieran correr".



"Dijeron que el chorro tenía un arma de fuego y que se había llevado una importante suma de dinero, yo vi que el tipo salió corriendo y saltó sobre la moto, algo llevaba en la mano, algo así como un bolso", insistió el comerciante, quien además agregó que "comentaron que se había llevado una importante suma de dinero, pero los del supermercado no dijeron cuanto".



La versión policial



Consultado sobre el ilícito, Juan Beguerié, como subjefe de la Jefatura Departamental señaló que: "El hecho existió, fue hace unos días, todo quedó grabado en las cámaras de filmación del negocio. Yo justo estaba de turno. Tengo entendido que no robaron nada, que un individuo ocasionó gritos y corridas dentro del supermercado, pero no se robó nada porque las personas de origen asiático lo corrieron del lugar".



Finalmente, el comisario Beguerié contó a diario El Sol que, ante la intervención policial en el lugar, el dueño del supermercado, un hombre de origen asiático, habría manifestado tajantemente "no hablo español", y ahí se habrían dado por finalizada las actuaciones policiales.