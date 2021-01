Desfigurado para robarle: Su madre pide justicia y celeridad en la causa

Matías Espinosa fue brutalmente atacado el 10 de noviembre en zona de Parque Varisco por desconocidos que lo abordaron, lo golpearon con un hierro en el rostro y le robaron su moto. El muchacho, muy herido, siguió su camino de manera peatonal, hasta que llegó al puesto policial para pedir ayuda.



Su madre, expresó a Elonce TV que "pido justicia para mi hijo. Comenzamos el año sin justicia. Está todo resuelto, se sabe quiénes fueron. El señor fiscal no los quiere detener. Tienen todas las pruebas, se las entregó la Policía. Son mayores de edad".



"Mi hijo no quiere comer, está mal anímicamente, está con depresión. Eso no ve el fiscal, no sabemos qué hacer. Está acostado en la cama, estamos esperando turno para otra cirugía en nariz y ojos, no quedó bien. En mi casa este año no hubo festejo de fin de año porque mi hijo está desfigurado", remarcó.



Aseguró que "hay imputados, se encontró la moto, no entiendo qué pasa, por qué no lo detienen. La Policía armó la moto de nuevo y se la llevó a mi casa. La moto es algo material, pero la salud de mi hijo está mal. El lunes iré a Tribunales para hablar con el fiscal. Quiero que me diga a mí qué falta, nunca me llamó. Quiero explicaciones".



Cabe recordar que este miércoles se realizaron tres allanamientos, los que fueron solicitados por el fiscal Alfieri, y se procedió al secuestro de telefonía celular, los cuales serán peritados para la obtención de nuevos indicios que permitan la detención de los sindicados como autores del hecho.

Elonce.com