Incendio provocó pérdidas totales en tres espacios de un inmueble familiar

Elementos inflamables propiciaron que el foco ígneo tome importante dimensión en pocos minutos. Ocurrió en un inmueble de Barrio Guadalupe de la ciudad de Crespo.El jefe de Cuerpo Activo de Bomberos, Pablo Gettig Jacob, indicó: "Hubo un incendio estructural en una casa unifamiliar. Cuando se inició el fuego, los vecinos intervinieron rápidamente, sacando algunos muebles y los objetos que pudieron resguardar. Llegamos con la dotación completa que estaba en Crespo; dos camiones de ataque urbano, dos cisternas de apoyo, un vehículo de traslado y otro de apoyo. Afortunadamente no hay personas lesionadas. Sí se quemó en su totalidad la cocina, una habitación y el baño, sin trasladarse el fuego hacia otros sectores contiguos ni viviendas lindantes".Ante la presencia de las llamas, un llamado a la guardia de Comisaría Crespo activó a las fuerzas de emergencia. El comisario Mario Bertoli precisó a FM Estación Plus que "a las 16:00 recibimos el llamado que nos puso en conocimiento de que se estaba prendiendo fuego una casa, en peatonal Los Gorriones. Nos constituimos con premura, por las características que nos habían dado y atento a que es un sector de viviendas que están muy pegadas una de otra. Nos encontramos con la situación anticipada: un incendio importante en el interior de una vivienda. En ese momento se hallaba en el domicilio una joven de 24 años, quien estaba con sus dos hijos menores"."Es un terreno con dependencias. Una construcción que se ha dividido y ampliado", explicó el jefe policial y agregó: "De acuerdo a las manifestaciones de la mujer, el foco ígneo se habría originado en el dormitorio, donde estaban los chicos mirando televisión. Había mucha ropa, el colchón y demás elementos de material combustible, que favoreció que tomaran fuego rápidamente. Son ambientes de tamaño reducido, con lo cual afectó la totalidad del espacio".Bertoli destacó la labor de bomberos voluntarios, en términos de sofocación y de labor preventiva, ya que evitaron la propagación: "Con el vecino lindante, los techos están comunicados, de manera que a través del cielorraso podía tomar combustión la otra vivienda. Pero bomberos trabajó prontamente en ese riesgo y no sucedió inconveniente alguno".Finalmente, en cuanto a la asistencia de los efectores de salud, el Jefe de Comisaría Crespo manifestó: "No hubo lesionados, pero se convocó a la ambulancia para brindar asistencia a dos muchachos, vecinos de la casa afectada, que en la desesperación por ayudar a sofocar y evitar que se propagara a su casa, estuvieron con una exposición importante al humo. Ellos habían tratado de apagar llamas con baldes y mangueras, pero la densidad del humo les produjo una descompostura en ese momento. Una señora fue revisada por la misma cuestión. Afortunadamente ninguno presentó complicación en su salud", concluyó.