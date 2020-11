Maniataron con precintos a un matrimonio para robarle: hubo dos detenidos

Un matrimonio, de edades comprendidas entre los 56 y 59 años, fue sorprendido por dos delincuentes armados con armas largas que ingresaron a su domicilio. Ocurrió el viernes en una vivienda ubicada sobre calle Florida casi con Acceso Sur a Gualeguaychú.



Los ladrones "intimidaron a los moradores exigiéndoles un dinero que por supuesto no tenían. Ante esa situación, se apoderaron de una serie de electrodomésticos y herramientas que luego procedieron a cargar en una camioneta propiedad de las víctimas y se dieron a la fuga", comunicó a Radio Máxima el jefe de la Departamental policial de Gualeguaychú, Cristian Hormachea.



Y continuó: "Durante el asalto, el matrimonio fue inmovilizado con precintos y poco después, lograron liberarse y ponerse en contacto con familiares, que dieron cuenta del hecho, y de esa forma comenzó una investigación que está a cargo de la Fiscal Martina Cedrés y que aún continúa".



El comisario confirmó que "lo primero que se logró fue ubicar la camioneta en la que habían huido los delincuentes, la que había sido abandonada en la zona del Regimiento, pero ahí no se logró ubicar los efectos sustraídos".



Las víctimas no son de Gualeguaychú y hacía un poco más de un mes que residían en el lugar ya que habían instalado un emprendimiento recientemente.



Dos detenidos



Hormachea reveló que "se llevaron a cabo dos allanamientos, uno en Concordia al 1700 y otro en Urquiza al Oeste entre las Paradas 10 y 11, en los que se logró detener a dos personas relacionadas con el hecho como así también se secuestraron varios elementos relacionados al mismo y parte de lo robado".



El comisario comentó que la investigación sigue su curso "porque podría haber otros partícipes y para recuperar el resto de lo sustraído".



En relación a si este robo podría tener relación con otro episodio sucedido semanas atrás en perjuicio de un comerciante de origen oriental, Hormachea manifestó: "Son hechos muy similares en cuanto al modus operandi y no descartamos ninguna hipótesis; en el caso del comerciante oriental ya hay una persona que permanece detenida desde hace ya un tiempo y se trabaja en el sentido de establecer si, entre esta persona y los dos detenidos de ahora existe algún vínculo que los relaciona".