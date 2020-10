Murió tras caer de obra en construcción: Su hija busca su DNI para repatriarlo

Policiales Murió un trabajador que cayó de una obra en construcción en Paraná

Tras un accidente laboral ocurrido en horas del mediodía de este jueves en la capital entrerriana, a la noche se confirmó el fallecimiento de un obrero de la construcción que era oriundo de Paraguay y tenía 65 años. El mismo fue identificado como Adriano Galeano, el cual "estaba solo y por cuestiones laborales" en esta ciudad.Nidia Yolanda Galeano Vega, su hija, contó que "mi papá se fue de Paraguay a Entre Ríos a hacer los trámites de su jubilación y lo agarró la pandemia. Todos los días nos comunicábamos, nunca nos contó que estaba trabajando en la construcción. Por su edad, por su jubilación y por la pandemia no debería. Nos ocultó esto. Nos tomó de sorpresa cuando nos llamaron para decirnos que él había tenido un accidente de obra".En ese sentido, hizo un llamado a la solidaridad porque necesita repatriar el cuerpo de su padre. "No tengo contactos en Argentina con nadie. Mi papá estaba solo. Hice los trámites en Paraguay para hacer la repatriación, tengo todo pero necesito su certificado de defunción. Llamé al Hospital San Martín, donde él falleció y me derivaron a otro lugar, donde me dicen que tengo que tener su DNI, pero no lo encontramos", resaltó."Quiero solamente una foto para poder tramitar el certificado de defunción, su repatriación, sin eso no nos van a dejar. Es poco lo que pido, solo quiero eso. Mi único interés es traer a mi papá a Paraguay", dijo.Contó que "soy su única hija, no tengo mamá tampoco. Yo no sabía que él estaba trabajando allá, de esa forma, es una tragedia. Él se llamaba Adriano Ramón Galeano".