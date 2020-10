Fue a cargar combustible y se le prendió fuego el auto

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Un hombre fue a cargar combustible en zona sur y se prendió fuego el auto. Las llamas fueron apagadas, en principio, por los playeros pero la extinción total se logró gracias a la intervención de personal de Bomberos Zapadores. No hubo que lamentar heridos pero el coche quedó destruido.



El hecho se registró ste jueves a las 5.30, cuando se incendió un coche en medio de una estación de GNC en Entre Ríos y Gálvez, de Rosario. De acuerdo a lo que pudo declarar el dueño del coche, estaba en medio de la carga cuando la playera advirtió llamas en la zona del motor.



"Yo no me di cuenta después vinieron los bomberos, en el motor empezó el fuego, la chica se dio cuenta", señaló el hombre en visible estado de conmoción. Al parecer, usaba el vehículo para trabajar y además de este hecho, atraviesa por un momento complicado por otros problemas.



De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, los empleados de la estación empujaron el coche prendido fuego hasta la calle y con los extinguidores iniciaron la tarea de apagar las llamas. Luego, llegaron los bomberos y terminaron con el incendio.



Increíblemente, no hubo ninguna persona herida. El automóvil, en tanto, quedó totalmente incinerado. (Rosario 3)