Elevaron a juicio la causa por abuso sexual a un joven con discapacidad en Viale

El abogado Eduardo Gerard, que representa a la familia de la víctima confirmó que fue elevada a juicio la causa en la cual está imputado un ex trabajador del taller de herrería de la Municipalidad de Viale, quien se habría aprovechado de un joven con síndrome de Down, en un galpón de la dependencia comunal. El hecho denunciado habría ocurrido en diciembre del año 2016.



El profesional dijo que desde el punto de vista jurídico, la elevación a juicio "es una instancia procesal del proceso penal que separa lo que es la instrucción penal preparatorio también llamada IPP y el juicio propiamente dicho, es decir debate oral".



Con la elevación a juicio, "no se investiga más el delito y con los elementos que se ha recabado durante la investigación se va a discutir en el debate la culpabilidad o la inocencia del imputado".



También dijo que en la audiencia "se plantearon algunas cuestiones que tiene que ver con la oposición que hizo la defensa a la acusación y propuso el sobreseimiento, a lo cual tanto la Fiscalía como yo en mi rol de querellante nos opusimos, incluso el Juez nos hizo lugar por lo cual la causa fue elevada a juicio, haciendo también acuerdos probatorios, (se discuten cuáles son las pruebas que se van a llevar a juicio, testimoniales, instrumentales y documentales), finalizado todo esto se da por clausurada esta instancia y se remite el expediente a la oficina administrativa de la (OGA) que es la Oficina de Gestión de Audiencias para que conforme a la agenda y la disponibilidad se fije los días de debate propiamente".



Por último, el profesional estimó que el juicio no llevaría a cabo este año.



Vale destacar que el año pasado se dio un paso clave en la investigación judicial del caso ya que el nuevo abogado de la familia, Eduardo Gerard, logró que se le hiciera una rueda de reconocimiento, donde Juan señaló a su abusador entre otros hombres con rostros similares. La prueba fue categórica y permitió dejar la investigación a un paso de la elevación a juicio, que es lo que se concretó esta semana. (Fuente: Micrófono Digital)