Preocupa el "continuo" robo de placas en el cementerio de Concordia

La funcionaria explicó que el robo o sustracción de ese tipo de elementos es "algo continuo" pero que se vio incrementado recientemente.



De todas maneras, detalló que, con la reapertura tras la cuarentena, "pudimos sumar seguridad nocturna, tenemos policías las 24 horas, 25 cámaras funcionando y aparte tenemos seguridad municipal".



Otaegui comentó que "a veces, tras los reclamos y por las cámaras, podemos rastrear" si hubo algún hecho vandálico o de inseguridad.



"Es más, hemos recuperado muchas placas", puntualizó. Subrayando que "a veces tenemos la sorpresa de ver gente que sale con una mochila cargada y cuando el personal de seguridad la requisa, constataban que llevaban las placas adentro".



En ese sentido, la funcionaria informó que "tenemos un listado de placas recuperadas", por lo que si a alguna familia sufre algún robo, se puede acercar a la administración del lugar para ver si no figura como recuperada.



"La gran mayoría de ellas tienen nombre y apellido, pero otras no", dijo. Agregando que "son cerca de 100, las placas recuperadas y están a disposición de quien las reclame".



Otaegui apeló a la solidaridad de los vecinos para denunciar, en el caso de que algún malviviente las oferte. "Están jugando no solo con lo económico sino con el valor afectivo que tienen", remató a LT 15.